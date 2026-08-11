En el cumpleaños de Gustavo Cerati, Soda Stereo ECOS prepara una noche inolvidable

Soda Stereo ECOS comenzó anoche su tramo final en Buenos Aires con una nueva función en el Movistar Arena, donde miles de fanáticos volvieron a ser parte de esta experiencia que combina música, tecnología y emoción.

La presentación de anoche tuvo además una sorpresa en el repertorio: "Entre Caníbales" se incorporó al setlist, sumando una nueva canción a una propuesta que continúa sorprendiendo al público.

La fecha de este martes tiene un significado especial para los seguidores de la banda. Gustavo Cerati, nacido el 11 de agosto de 1959 en Buenos Aires, hoy cumpliría 67 años. Su legado continúa vigente y su música sigue atravesando generaciones.

En este marco, Soda Stereo ECOS prepara un momento especial para el público durante la función del 11 de agosto, que será una de las últimas presentaciones del espectáculo en la Ciudad de Buenos Aires.

Las últimas funciones de ECOS en Buenos Aires

Con cerca de 500 mil personas que ya fueron parte de esta experiencia, Soda Stereo ECOS se convirtió en un fenómeno regional que continúa convocando a miles de seguidores.

Las funciones del 11, 12, 14 y 15 de agosto serán las últimas oportunidades para vivir el espectáculo en Buenos Aires. Luego, ECOS continuará su recorrido internacional hasta diciembre, con presentaciones previstas en distintas ciudades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Soda Stereo ECOS prepara un momento especial por el cumpleaños de Cerati

La propuesta reúne nuevamente a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio sobre un mismo escenario mediante tecnología de vanguardia, en una experiencia que busca recrear el reencuentro de la banda y acercar su música a nuevas generaciones.

Detrás del espectáculo existe un extenso trabajo de equipos creativos, productores, técnicos y especialistas de distintas áreas que hacen posible esta experiencia, combinando música, imágenes y tecnología.

"Entre Caníbales" se sumó al setlist en la función del 10 de agosto

En esta fecha tan significativa, Soda Stereo ECOS vuelve a encontrarse con su público para celebrar la música y el legado de Gustavo Cerati, en el marco de una de las últimas funciones de este histórico espectáculo en Buenos Aires.