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Ian Lucas y Lauty Gram se unen en "TKM", una cumbia pop con base de reggaetón

Los artistas lanzaron una canción que combina el estilo romántico de Ian Lucas con el flow urbano de Lauty Gram y retrata una historia de pareja.

Cecilia Andrea Bello
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Ian Lucas y Lauty Gram se unieron para presentar "TKM", una canción que combina cumbia pop y reggaetón para contar una historia de pareja. El lanzamiento reúne dos estilos diferentes dentro de la escena urbana y pop argentina.

El tema cruza la impronta romántica de Ian Lucas con el flow de Lauty Gram, referente del RKT, en una colaboración pensada para las playlists de novedades, romance urbano y cumbia pop de Argentina y Latinoamérica.

Ian Lucas, entre la música y las redes

Ian Lucas, nacido en Banfield en 1999, es cantante, actor y creador de contenido. Cuenta con más de 38 millones de suscriptores en YouTube y 16,9 millones de seguidores en TikTok.

En 2026 fue reconocido con el Martín Fierro a Revelación y realizó su primer show propio en el estadio de Vélez, con entradas agotadas. De aquella presentación también surgió un disco en vivo que incluye canciones como "Caraluna" y "TikTok Rmx", material que acompañará su primera gira nacional por Argentina.

&nbsp;Ian Lucas continúa consolidando su carrera musical y suma una nueva colaboración con Lauty Gram&nbsp;
 Ian Lucas continúa consolidando su carrera musical y suma una nueva colaboración con Lauty Gram 

Con "TKM", Ian Lucas continúa ampliando su recorrido musical y suma una colaboración con uno de los nombres vinculados a la escena urbana actual.

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