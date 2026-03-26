Indio Solari se pronunció en defensa de los glaciares: "Sin agua no hay vida"

Indio Solari volvió a expresarse públicamente, esta vez en defensa del medioambiente, al manifestar su rechazo a posibles modificaciones en la Ley de Glaciares que habiliten la actividad minera en zonas protegidas.

En el marco de una nueva instancia de la audiencia pública por la reforma de la normativa -que continúa este jueves de manera virtual tras una primera jornada marcada por tensiones y protestas en las inmediaciones del Congreso-, el artista utilizó sus canales oficiales para fijar una postura contundente.

Indio Solari advirtió sobre el impacto de la minería en glaciares y pidió frenar cambios en la ley

Carlos "El Indio" Solari subrayó la importancia vital de los glaciares como reservas de agua dulce, fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas y la vida humana. En ese sentido, remarcó que estos territorios no solo representan un recurso natural estratégico, sino también un elemento clave para el sostenimiento de los ciclos ambientales.

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue categórico al advertir sobre los riesgos de habilitar actividades extractivas en estas áreas. "Permitir que se realicen tareas de minería sobre ellos representa un daño irreversible", expresó, poniendo el foco en la fragilidad de estos entornos frente a la intervención industrial.

Finalmente, el músico hizo un llamado a la sociedad para frenar cualquier avance sobre la legislación vigente. "No a la modificación de la Ley de Glaciares que son el agua necesaria para conservar la vida. Sin agua, no hay vida", concluyó, sintetizando su preocupación por el futuro ambiental.