J Balvin y la argentina Valentina Ferrer terminaron su relación: "Hemos decidido tomar caminos separados"

J Balvin y Valentina Ferrer confirmaron su separación después de más de ocho años de relación. La noticia fue comunicada por la modelo y actriz cordobesa a través de sus historias de Instagram, donde explicó que la decisión fue tomada "desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor" para su familia.

"Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados", expresó Valentina Ferrer en el comienzo de su comunicado.

J Balvin y Valentina Ferrer estuvieron más de ocho años juntos

La modelo remarcó que se trata de una decisión tomada de manera consensuada y que la prioridad de ambos seguirá siendo su hijo. "Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor", señaló.

Ferrer también pidió respeto durante este momento personal: "Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros".

Valentina Ferrer confirmó la separación en sus redes sociales

Los rumores antes de la confirmación

Las especulaciones sobre una posible crisis entre la pareja comenzaron a circular durante el fin de semana, luego de que Valentina compartiera en TikTok un video en el que caminaba mientras sonaba "Alguien que me amaba", una canción de Karol G.

La publicación generó comentarios de usuarios que interpretaron el video como una posible señal sobre su situación sentimental. "Siento que nos está hablando en código secreto" y "¿Será que nos quiere decir algo?" fueron algunos de los mensajes que recibió. La modelo argentina le dio "me gusta" a algunos de esos comentarios, lo que incrementó las especulaciones.

Finalmente, fue ella misma quien confirmó públicamente la separación.

La historia de amor comenzó en 2016, durante el rodaje de "Bobo"

La historia de amor de J Balvin y Valentina Ferrer

La relación entre J Balvin y Valentina Ferrer comenzó en 2016, de una manera muy ligada a la música. Ese año, el cantante colombiano lanzó "Bobo", cuyo videoclip tuvo a la modelo y actriz cordobesa como protagonista.

Fue durante la grabación del video que ambos se conocieron. En un primer momento construyeron una amistad que con el tiempo se volvió cada vez más cercana.

Según contó Valentina en distintas oportunidades, en aquel momento ella estaba en pareja y decidió mantener esa relación, pese al interés de Balvin. Dos años más tarde, en 2018, volvieron a encontrarse y finalmente comenzaron un romance.

Desde entonces, la pareja atravesó diferentes etapas y mantuvo gran parte de su vida privada alejada de la exposición pública.

La llegada de su hijo Río

Uno de los momentos más importantes de la relación llegó en 2021, cuando J Balvin y Valentina Ferrer confirmaron que estaban esperando a su primer hijo a través de una producción para Vogue.

Río nació en junio de ese año y se convirtió en el primer hijo de la pareja.

La pareja tiene un hijo en común, Río

Así, una relación que comenzó en el set de grabación de un videoclip y que tuvo su inicio como una amistad terminó consolidándose durante más de ocho años, con un hijo en común.

Ahora, J Balvin y Valentina Ferrer comienzan una nueva etapa por separado y, según expresó la modelo en su comunicado, con el compromiso de acompañar a Río y preservar el vínculo familiar.