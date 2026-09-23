J Rei se sinceró sobre su decisión de abandonar la marihuana tras los problemas de salud de Maria Becerra: "Necesitaba estar muy presente"

Las experiencias difíciles pueden generar cambios profundos en la manera en que una persona enfrenta su vida cotidiana.

Para J Rei, los problemas de salud que atravesó junto a Maria Becerra significaron un momento de reflexión que lo llevó a revisar sus hábitos y la forma en que se prepara para afrontar situaciones inesperadas.

Durante una entrevista con en Luzu TV, el artista de la escena urbana se mostró abierto a compartir detalles de su intimidad.

En ese contexto, contó que tomó una decisión respecto del consumo de marihuana y explicó cómo comenzó a modificar su rutina a partir de lo que vivió junto a su pareja.

Su testimonio no solo giró en torno a dejar de fumar, sino también a la importancia que adquirió para él mantenerse atento, estar disponible y cuidar a las personas que quiere.

El cambio de hábito que implementó J Rei después de los momentos difíciles

En medio de la conversación, el cantante reveló que decidió abandonar por completo el consumo de cannabis.

Según explicó, el cambio estuvo relacionado con una nueva manera de organizar sus días y con la necesidad de sentirse más activo y presente.

"Dejé de fumar marihuana y a partir de ahí como que empecé a activar mucho más", expresó durante la entrevista.

La declaración generó interés en la mesa del programa, donde Fede Popgold quiso profundizar en las razones que lo llevaron a tomar esa determinación. La pregunta estuvo vinculada con los problemas de salud que enfrentó María Becerra y con las situaciones complejas que ambos atravesaron como pareja.

A partir de esa consulta, el músico compartió una reflexión personal sobre la importancia de estar preparado para acompañar a alguien en momentos delicados.

Maria Becerra y el motivo que llevó al artista a replantearse sus hábitos

La Nena de Argentina atravesó complicaciones de salud relacionadas con embarazos ectópicos, una experiencia que fue abordada en distintas declaraciones y publicaciones periodísticas.

En la entrevista, J Rei confirmó que lo sucedido tuvo relación con el cambio que decidió realizar en su vida.

Ante la pregunta del comunicador sobre si su decisión de dejar de fumar marihuana estaba vinculada con aquellas circunstancias, el cantante respondió afirmativamente y explicó qué necesitaba en ese momento.

"Sí, fue un conjunto de cosas. Siento que eso me... En ese momento yo necesitaba estar muy presente, necesitaba estar muy acá y ahora para la toma de decisiones y para recibir una noticia de lo que sea...", sostuvo.

Con esa frase, el artista describió la necesidad de mantenerse conectado con el presente y poder reaccionar frente a las distintas situaciones que pudieran surgir. Su relato puso el foco en la experiencia de acompañar a su pareja durante momentos de incertidumbre.

Una pregunta que lo llevó a reflexionar sobre la prevención

Más allá de dejar de consumir marihuana, J Rei contó que lo vivido también modificó su manera de pensar acerca de la preparación cotidiana.

Las circunstancias que enfrentó lo llevaron a preguntarse si contaba con los recursos necesarios para responder ante una situación inesperada.

"Empecé a preguntarme cómo no me estoy preparado en el día a día", reflexionó el cantante.

La declaración expuso una inquietud relacionada con su capacidad de actuar frente a las dificultades y con la importancia que comenzó a darle a la prevención.

Para el cantante, esa mirada se incorporó a sus hábitos diarios y a la forma en que acompaña a las personas de su entorno.

La particular mochila que lleva a diario y qué guarda en su interior

Durante la entrevista, el músico también mostró un elemento que se convirtió en parte de su rutina: una mochila que lleva consigo todos los días y en la que guarda diferentes objetos para estar preparado.

Entre los elementos que mencionó se encuentra un botiquín, que decidió transportar de manera habitual como parte de su nueva costumbre.

"Por eso hoy traje esta mochila que es mi mochila de todos los días. Ahí tengo un botiquín, por ejemplo, siempre, ¿viste?", explicó mientras enseñaba sus pertenencias.

La mochila representa, dentro de su relato, una forma de incorporar la prevención a las actividades cotidianas. El cantante explicó que su decisión está relacionada con la posibilidad de contar con elementos útiles cuando él o sus seres queridos puedan necesitarlos.

J Rei defendió su manera de cuidarse y cuidar a los demás

El hábito de llevar un botiquín a diario no pasó inadvertido. El artista contó que algunas personas cuestionan esa costumbre y consideran exagerado trasladar ese tipo de elementos de manera permanente.

Sin embargo, el artista manifestó que no comparte esa mirada y que encuentra un valor especial en estar preparado para cuidar a quienes lo rodean.

"Ahí me empecé a dar cuenta de que en realidad a veces nos relajamos mucho... Mucha gente te dice: ‘Estás loco, ¿cómo vas a andar con eso todos los días?'. Pero yo lo veo súper normal y me parece hasta algo lindo como tener todos los días un botiquín para cuidarte, cuidar a tus seres queridos", afirmó.

Con estas palabras, J Rei defendió una práctica que incorporó a su vida cotidiana y explicó por qué considera importante contar con herramientas de prevención. Su reflexión estuvo atravesada por la experiencia personal y por el deseo de estar disponible ante las necesidades de las personas que quiere.

El aprendizaje que J Rei compartió a partir de su experiencia

La conversación en Luzu TV permitió conocer una faceta más íntima del cantante, quien habló de las modificaciones que realizó en sus hábitos a raíz de situaciones difíciles vividas junto a Maria Becerra.

Su decisión de dejar de fumar marihuana, la necesidad de mantenerse presente y la incorporación de un botiquín a su mochila forman parte del cambio que describió durante la entrevista.

A través de su testimonio, J Rei compartió una reflexión sobre la importancia de estar atento al presente y de darle un lugar a la prevención en la vida diaria, especialmente después de atravesar experiencias que lo llevaron a replantearse sus prioridades.



