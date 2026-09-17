Jamiroquai en el Hipódromo de San Isidro: horarios, accesos, entradas y todo lo que tenés que saber

Este jueves 17 de septiembre, Jamiroquai llega al Hipódromo de San Isidro en el marco de su gira internacional. El show tendrá una programación que comenzará por la tarde y contará con presentaciones de Joaco Burgos y JOY (ANONIMOUS) antes de la actuación de la banda liderada por Jay Kay.

Joaco Burgos será el encargado de abrir la jornada musical antes de Jamiroquai

El recital se da en un año especial para Jamiroquai, que conmemora tres décadas del lanzamiento de Virtual Insanity y prepara además el lanzamiento de nuevas canciones de su próximo álbum de estudio.

Horarios del show

La organización informó el siguiente cronograma:

17:00: apertura de puertas.

apertura de puertas. 18:30: Joaco Burgos.

Joaco Burgos. 19:30: JOY (ANONIMOUS).

JOY (ANONIMOUS). 21:00: Jamiroquai.

Se recomienda llegar con anticipación para evitar demoras en los accesos.

Entradas

Todavía quedan entradas disponibles para el show a través de AllAccess.

Además, se pueden adquirir en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Patagonia, de acuerdo con las condiciones informadas por la organización.

Accesos al Hipódromo de San Isidro

La organización dispuso diferentes ingresos según el sector:

Campo delantero / PIT

Av. Santa Fe y Av. Bernabé Márquez.

Av. Sir Alexander Fleming y Av. Bernabé Márquez.

Platea izquierda

Av. Santa Fe y Av. Bernabé Márquez.

Campo general

Av. Sir Alexander Fleming y Av. Bernabé Márquez.

Av. Santa Fe y Av. Bernabé Márquez.

Platea derecha

Av. Sir Alexander Fleming y Av. Bernabé Márquez.

Parking

Av. de la Unidad Nacional y Saavedra.

Boletería

Av. Bernabé Márquez 700.

Los ingresos habilitados según cada sector del Hipódromo

Los ingresos habilitados según cada sector del Hipódromo

Cómo llegar en transporte público

Una de las opciones para llegar al Hipódromo es el tren de la Línea Mitre.

La organización informó que habrá una extensión del servicio en sentido a Retiro, con trenes cada 15 minutos desde San Isidro hasta Retiro, con parada intermedia en Belgrano C, entre las 23:15 y las 00:30.

También se puede llegar mediante las siguientes líneas de colectivos:

60, 168, 203, 333, 338, 343, 365, 371, 407, 437 y 707.

Las opciones para llegar y regresar del Hipódromo

Parking y traslados internos

Quienes lleguen en auto podrán utilizar el parking del Hipódromo, ubicado en Av. de la Unidad Nacional y Saavedra.

El valor informado es de $65.000 + servicio.

Además, habrá un servicio de traslado interno desde el parking hasta el recinto del concierto. El traslado será por orden de llegada y estará sujeto a disponibilidad, por lo que se recomienda asistir con tiempo.

También habrá opciones de transporte para llegar y regresar del show. La organización informó que los precios y las paradas pueden consultarse a través de AllAccess.

El estacionamiento estará disponible dentro del Hipódromo

Accesibilidad

Las personas con movilidad reducida que cuenten con entrada para el show podrán acceder, junto a un acompañante, a una tarima accesible, que dispone de espacios y baños adaptados.

La capacidad del sector es limitada, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

En caso de asistir con un acompañante, el acceso estará sujeto a disponibilidad y se priorizarán las situaciones en las que el acompañamiento sea necesario para la movilidad o seguridad.

El ingreso para este sector será por Av. Fleming y Av. Márquez, donde el personal de la organización indicará cómo llegar hasta la ubicación correspondiente.

Para acceder se solicitará Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Habrá un sector accesible para personas con movilidad reducida

¿Dónde se podrá ver gratis?

Para quienes no tengan entrada o no puedan asistir al Hipódromo, el show también tendrá una opción para verlo desde casa.

La presentación de Jamiroquai podrá seguirse en vivo este 17 de septiembre por el Canal 605 de Flow.

Gastronomía y merchandising

Durante el evento también habrá puntos gastronómicos y espacios de merchandising para el público.

Los distintos sectores estarán distribuidos dentro del predio para que los asistentes puedan acceder a las propuestas durante la jornada.

También habrá espacios de merchandising para los fanáticos

Objetos perdidos

El Hipódromo contará con puestos de Lost & Found para los objetos que sean encontrados o extraviados durante el show.

Si encontrás un objeto, podés acercarlo al puesto más cercano para que pueda ser devuelto a su dueño. En caso de haber perdido algo, también podés acercarte para consultar o dejar tus datos.

Después del evento, las consultas pueden realizarse a través de objetosperdidos@dfentertainment.com

El evento contará con puestos de Lost & Found para los asistentes

Objetos prohibidos

Antes de asistir, se recomienda consultar las indicaciones de la organización respecto de los objetos que no están permitidos ingresar al predio, para evitar inconvenientes en los controles de acceso.

Todo lo que hay que tener en cuenta antes de ingresar al predio

Todo listo para Jamiroquai

Con sus clásicos como "Space Cowboy", "Cosmic Girl" y "Virtual Insanity", Jamiroquai llega a San Isidro para una noche que también tendrá como atractivo la posibilidad de escuchar en vivo material de su nueva etapa musical.

La jornada comenzará a las 17 horas con la apertura de puertas y tendrá su momento central a las 21, cuando Jamiroquai suba al escenario.