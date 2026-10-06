Jay Wheeler en el Movistar Arena: cuándo será su show en Buenos Aires

Jay Wheeler confirmó su regreso a la Argentina con una presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires el 19 de mayo de 2027, como parte de su nueva gira mundial "La Voz Favorita".

El tour, inspirado en su más reciente álbum de estudio, comenzará en diciembre de 2026 y recorrerá escenarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Argentina será una de las paradas de la etapa latinoamericana, que se extenderá entre abril y junio de 2027.

Jay Wheeler llegará a Buenos Aires en mayo de 2027

Un tour inspirado en La Voz Favorita

La nueva gira marca una nueva etapa en la carrera del artista puertorriqueño y llevará al escenario las canciones de su más reciente producción, además de algunos de los éxitos que forman parte de su trayectoria.

Entre ellos estará "De Lejitos", uno de los grandes éxitos de La Voz Favorita. La canción llegó al número uno de Billboard Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay, además de alcanzar el puesto 7 de Billboard Hot Latin Songs, donde permaneció durante 11 semanas consecutivas dentro del Top 10.

El tema también recibió una certificación Platino Latino de la RIAA y superó los 229 millones de reproducciones al sumar su versión original y el remix junto a Omar Courtz.

Durante el show también sonarán canciones como "Fuga" y "Refe 1", entre otros temas que marcaron el recorrido musical de Wheeler.

"Esta nueva gira de La Voz Favorita va a ser muy especial. Ver y escuchar a todos mis fanáticos cantar todas mis canciones es una de las cosas más bonitas de esta carrera y me siento muy bendecido al saber que nuevamente tendré la oportunidad de hacerlo", expresó el artista.

El recorrido de la gira mundial

El "La Voz Favorita" Tour comenzará el 4 de diciembre de 2026 en Tenerife y continuará por distintas ciudades de España, entre ellas Gran Canaria, Málaga, Valencia, Bilbao, Madrid y Barcelona. La etapa europea finalizará el 19 de diciembre en el Palau Sant Jordi.

En marzo de 2027, Wheeler llevará el espectáculo a Estados Unidos, con presentaciones en ciudades como Miami, Atlanta, Washington D.C., Brooklyn y Boston. Durante abril continuará por Chicago, Denver, Dallas, Houston, Los Ángeles y Orlando.

La etapa latinoamericana tendrá paradas en Quito, Lima, Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, San José, Bogotá y Santo Domingo.

Venta de entradas: todo lo que se sabe hasta ahora

El show será el 19 de mayo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Por el momento, no se informó cuándo comenzará la venta de entradas ni cuál será el sitio oficial habilitado para adquirirlas. Se espera que próximamente se anuncien los precios, las ubicaciones y los medios de pago disponibles.