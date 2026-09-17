Jesse & Joy sorprendió con un inesperado anuncio tras 21 años: qué pasará con el dúo

Después de más de dos décadas compartiendo escenarios, Jesse & Joy atraviesa un inesperado punto de inflexión. Jesse Huerta anunció que decidió tomarse un tiempo lejos del proyecto musical que construyó junto a su hermana Joy para concentrarse en su vida personal.

La noticia generó preocupación entre los seguidores del dúo mexicano y rápidamente comenzó a hablarse de una posible separación. Sin embargo, el músico no anunció una ruptura definitiva ni estableció una fecha para su regreso: comunicó que necesita hacer una pausa y bajar el ritmo después de años de actividad.

Jesse Huerta anunció su alejamiento del dúo

Por qué Jesse decidió alejarse de Jesse & Joy

En su comunicado, Jesse explicó que no fue una decisión sencilla y que necesita dedicar más tiempo a su familia y a sí mismo.

"He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito", expresó el artista.

Además, señaló que la decisión está relacionada con la necesidad de cuidar su paz y su salud mental y emocional, y manifestó que necesita comenzar a vivir "a otro ritmo".

A pesar del anuncio, Jesse dejó en claro que la música continuará formando parte de su vida. También dedicó palabras especiales a Joy, con quien comparte el proyecto desde hace más de 20 años, y agradeció el camino recorrido juntos.

Jesse & Joy atraviesa una pausa inesperada

Qué pasará con los próximos shows de Jesse & Joy

La pausa no será inmediata. Jesse confirmó que cumplirá con los compromisos profesionales que el dúo ya tenía anunciados y continuará sobre los escenarios hasta el cierre de esta etapa.

Entre las fechas previstas se encuentra el regreso de Jesse & Joy a la Argentina, con presentaciones programadas para el 6 de noviembre en Córdoba y el 7 de noviembre en Tucumán, según la información difundida sobre la gira.

El músico habló de su familia y su bienestar

Por el momento, no hay una fecha confirmada para el regreso del dúo ni se comunicó una separación definitiva. El anuncio marca así una pausa en la historia de Jesse & Joy, proyecto que comenzó profesionalmente en 2005 y que convirtió a los hermanos Huerta en referentes del pop latino.

Jesse & Joy regresan a la Argentina

En el marco de su LATAM Tour, Jesse & Joy también tienen previsto presentarse en Buenos Aires. La fecha anunciada es el 1 de noviembre en el Movistar Arena.

El dúo mantiene sus próximas fechas

El regreso se produce después de un 2025 marcado por el lanzamiento de su séptimo álbum, "Lo que nos faltó decir", y el estreno de una serie documental sobre la trayectoria del dúo.

Con una carrera de más de dos décadas, Jesse & Joy construyeron un repertorio que incluye canciones como "¡Corre!", "Espacio sideral", "Dueles" y "La de la mala suerte", además de nuevos temas de su producción más reciente.

Por ahora, las fechas anunciadas continúan formando parte de la agenda del dúo, mientras Jesse se prepara para tomar el tiempo que considera necesario junto a su familia y para cuidar su bienestar.