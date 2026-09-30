Joaquín Levinton respondió a la denuncia en su contra: "Estoy muy angustiado"

Joaquín Levinton realizó un descargo público luego de que trascendiera una denuncia en su contra por presuntos abusos y violencia física y psicológica. El cantante negó parte de las afirmaciones difundidas y aseguró que atraviesa una situación de acoso que, según su relato, se mantiene desde hace varios años.

"Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta", comenzó Levinton en su mensaje.

El cantante también buscó aclarar el vínculo que mantuvo con la mujer que realizó la denuncia. "Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo", sostuvo.

Joaquín Levinton realizó un descargo público

La versión de Levinton sobre una denuncia anterior

En su descargo, el integrante de Turf afirmó que ya había recibido una denuncia de la misma persona más de tres años atrás. Según explicó, en aquella oportunidad se presentaron pruebas ante la Fiscalía y, de acuerdo con su versión, estas habrían demostrado que los dichos eran falsos.

"Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes", afirmó.

Levinton señaló además que, pese a haber considerado que aquella situación estaba terminada, el contacto habría continuado a través de las redes sociales.

El cantante dio su versión de los hechos

"Continúa acosándome por Instagram"

El músico aseguró que actualmente recibe mensajes y material de contenido íntimo a través de Instagram y que cuenta con registros de esas comunicaciones.

"Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes", manifestó.

También relató que, según su versión, intentó bloquear los contactos, aunque la persona habría encontrado otras vías para comunicarse con él: "Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo".

El cantante aseguró que atraviesa una situación de acoso

La denuncia que trascendió públicamente

El descargo de Levinton se conoció después de que este martes 29 de septiembre se difundiera en LAM una denuncia presentada por una mujer llamada Paula, quien, según lo informado en el programa, habría mantenido una relación con el cantante durante varios años.

Durante el ciclo de América TV, Karina Iavícoli dio detalles de la acusación y señaló que la mujer buscaba hacer pública su experiencia y que se conociera su versión sobre el vínculo con Levinton.

Frente a la repercusión que generó la denuncia, el cantante decidió responder públicamente y exponer su propia versión de los hechos.

"Estoy muy angustiado"

Al finalizar su mensaje, Levinton expresó el impacto que la situación tiene sobre él y remarcó que cuenta con el asesoramiento de su abogado.

"Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación", concluyó el músico.