Jorge Rojas comenzó su nueva gira "Piano & Voz" con entradas agotadas en Rosario

El pasado 26 de septiembre, Jorge Rojas dio inicio a "Piano & Voz", su nueva gira, con un show en el Teatro El Círculo de Rosario que tuvo localidades agotadas. Acompañado por Román Ramonda en el piano y por los bailarines Azul Abigail y Santy Sastre, el cantante presentó por primera vez en vivo este formato.

La propuesta busca recorrer su historia musical desde una mirada íntima, renovada y despojada, poniendo especialmente en primer plano su voz y su interpretación. El repertorio adquiere así una nueva dimensión a partir de un formato centrado en el piano y la voz.

Jorge Rojas presentó "Piano & Voz" en Rosario

"Piano & Voz" es un proyecto que Jorge Rojas viene trabajando desde hace varios años y al que dedicó un año completo de preparación, entre grabaciones y ensayos. El resultado es un espectáculo que plantea un desafío vocal e interpretativo y que suma la danza como parte de la puesta en escena.

Una noche especial en Rosario

Desde el comienzo del show, el público rosarino acompañó cada canción y convirtió al Teatro El Círculo en el escenario para el estreno de esta nueva etapa. La noche estuvo atravesada por distintos momentos musicales y por la posibilidad de descubrir nuevas versiones de un repertorio que forma parte del recorrido del artista.

El formato propone además un vínculo más directo entre Jorge y el público, con una puesta en escena que prescinde de grandes elementos externos para concentrarse en la música, la interpretación y la presencia del artista sobre el escenario.

La gira continuará por distintas ciudades del país

La gira continúa por el país

Después de su estreno en Rosario, "Piano & Voz" continuará recorriendo distintas ciudades del país durante los próximos meses. La próxima presentación será el 3 de octubre en ATE Casa España de Santa Fe, con entradas agotadas.

La gira seguirá por Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Salta y Tucumán, con una fecha destacada el 7 de noviembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Próximas fechas de "Piano & Voz"

3 de octubre: ATE Casa España, Santa Fe - entradas agotadas.

23 de octubre: Quality Espacio, Córdoba.

31 de octubre: Teatro Independencia, Mendoza.

7 de noviembre: Teatro Coliseo, Buenos Aires.

14 de noviembre: Teatro Provincial "Juan Carlos Saravia", Salta.

20 de noviembre: Teatro Mercedes Sosa, Tucumán.

Con este recorrido, Jorge Rojas continuará presentando "Piano & Voz", una propuesta que pone el foco en su voz, el piano y una nueva mirada sobre las canciones que forman parte de su trayectoria.