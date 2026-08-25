Jorge Rojas presenta "Piano & Voz": una gira íntima para volver a sus canciones más queridas

Después de dos décadas de trayectoria como solista y de haber recorrido distintos escenarios del país ante miles de personas, Jorge Rojas prepara un nuevo capítulo en su carrera.

El artista deja atrás, por un momento, la magnitud de los grandes espectáculos para regresar a un terreno donde las canciones adquieren todo el protagonismo.

Así nace "Piano & Voz", un nuevo tour que apuesta por la cercanía, la emoción y una puesta mucho más íntima. La propuesta tendrá como eje la voz de Rojas junto al piano de Román Ramonda, en un formato pensado para recuperar la esencia de sus canciones y permitir que cada historia tenga su propio espacio.

Un nuevo comienzo después de los 20 años de carrera

La reciente Gira 20 Años representó un momento especial en la carrera del artista. Durante ese recorrido, el artista neuquino se presentó en distintos puntos del país y compartió grandes noches con un público que acompañó sus dos décadas como solista.

Con esa etapa cumplida, el cantante decidió cambiar el enfoque y explorar una experiencia diferente. "Piano & Voz" surge justamente de esa búsqueda: reducir el despliegue para concentrarse en aquello que permanece como el corazón de su carrera.

Las canciones, las historias y la emoción de interpretarlas serán los grandes protagonistas de esta nueva propuesta.

Una voz y un piano como protagonistas

El formato tendrá una característica central: Jorge Rojas estará acompañado por el piano de Román Ramonda, una combinación que permitirá darle una nueva dimensión a sus composiciones.

Los temas más emblemáticos de su repertorio tendrán arreglos especialmente preparados para este formato. De esta manera, melodías conocidas podrán adquirir otros matices y permitirán que el público se acerque a ellas desde una perspectiva diferente.

La intención es que cada palabra y cada melodía tengan un peso especial, con una puesta que privilegia el vínculo entre el artista, las canciones y quienes estén del otro lado del escenario.

Jorge Rojas y Román Ramonda

"Piano & Voz" también llegará en formato disco

El nuevo proyecto no quedará limitado a los escenarios. La gira estará acompañada por un nuevo trabajo discográfico, que actualmente se encuentra en proceso de producción.

Jorge Rojas trabaja en los últimos detalles de "Piano & Voz", un proyecto que estará compuesto por dos álbumes y un total de 20 canciones entre ambos.

El material seguirá la misma línea conceptual del tour y llevará al formato discográfico esa búsqueda de volver a las canciones desde un lugar más cercano y despojado.

La gira comienza en septiembre

El nuevo recorrido comenzará en septiembre y tendrá diferentes paradas en Argentina. La agenda confirmada incluye siete presentaciones:

26 de septiembre - Rosario

Teatro El Círculo

3 de octubre - Santa Fe

ATE Casa España

23 de octubre - Córdoba

Quality Espacio

31 de octubre - Mendoza

Teatro Independencia

7 de noviembre - Buenos Aires

Teatro Coliseo

14 de noviembre - Salta

Teatro Provincial "Juan Carlos Saravia"

28 de noviembre - Tucumán

Teatro Mercedes Sosa





Una propuesta para escuchar las canciones de otra manera

Con "Piano & Voz", Jorge Rojas abre una etapa diferente después de haber celebrado sus primeros 20 años como solista. El nuevo tour apuesta por abandonar la escala multitudinaria y generar un encuentro más cercano con el público.

La combinación entre voz, piano y canciones será el punto de partida de una experiencia en la que la emoción ocupará el centro de la escena. Al mismo tiempo, el proyecto discográfico permitirá extender esa nueva mirada más allá de los conciertos.

Así, el artista neuquino vuelve a poner el foco en aquello que acompañó toda su trayectoria: las canciones y las historias que cobran vida cada vez que vuelve a cantarlas.