Joy Huerta habló entre lágrimas tras la separación de Jesse & Joy: "Me enteré 20 minutos antes que todos ustedes"

Joy Huerta habló públicamente sobre el futuro de Jesse & Joy una semana después de que su hermano Jesse anunciara su decisión de poner fin a esta etapa del dúo. Entre lágrimas, la cantante reconoció que la noticia también la tomó por sorpresa y aseguró que respeta los motivos de su hermano, mientras confirmó que seguirá adelante con la música y con los compromisos que ya estaban pautados.

La artista se presentó este martes 22 de septiembre ante los medios para hablar de ¿Con quién se queda el reno?, el concierto navideño que realizará el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional. Durante el encuentro, se refirió por primera vez públicamente a la separación y reveló: "Yo me enteré 20 minutos antes que todos ustedes. Sigo procesando; es demasiada información".

"Amo profundamente a mi hermano"

Joy dejó en claro que no cuestiona la decisión de Jesse y que continuará acompañándolo en lo personal. "Él tiene sus motivos, tiene sus razones; no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él", expresó.

En ese sentido, remarcó el vínculo que mantiene con su hermano más allá de la continuidad del proyecto musical: "Amo profundamente a mi hermano, siempre lo voy a amar. Respeto su decisión y voy a apoyarlo en cada paso".

La cantante también habló de sus propios temores frente a la nueva etapa y de su intención de continuar junto al público que acompañó al dúo durante más de dos décadas. "También amo profundamente a mi público y amo también lo que he construido a lo largo de 20 años o más", afirmó entre lágrimas. Y agregó: "Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes".

Joy confirmó que continuará con el proyecto

A través de un mensaje, la artista explicó que decidió guardar silencio durante los últimos días porque todavía está procesando lo sucedido y no cuenta con todas las respuestas.

"Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas. Y si soy honesta, me muero de miedo. Completamente. Pero hay algo que sí sé: no puedo volver a callar mi voz. Hace más de 21 años empezamos a construir algo que hace mucho dejó de pertenecernos solamente a nosotros", escribió.

En ese mismo mensaje, Joy destacó el vínculo que se generó entre las canciones de Jesse & Joy y las historias de sus seguidores. "Estas canciones se hicieron parte de sus historias y ustedes se volvieron parte de la mía. Por eso he decidido continuar", señaló.

Luego confirmó que seguirá presentándose bajo el nombre del proyecto: "Jesse & Joy va a continuar. Voy a salir a entregarles mi voz el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, así como en todas las fechas y compromisos que ya tenemos previstos para este año y 2027".

La cantante también reconoció que todavía no sabe exactamente cómo será el futuro. "No sé exactamente cómo se verá lo que viene. Lo que sí sé es cómo quiero vivirlo: honrando nuestra historia, honrando estas canciones, honrando a todas las personas que han trabajado a nuestro lado durante tantos años y, sobre todo, honrándolos a ustedes", expresó.

Finalmente, recordó una frase que había pronunciado durante una presentación en Montreal, Canadá, en referencia a los dos integrantes del dúo: "Les dije que el escenario siempre va a tener dos micrófonos. Y así será. Tengo miedo, sí. Pero aquí estoy. Y mientras ustedes quieran seguir cantando conmigo, yo voy a seguir cantando con ustedes. Nos vemos en el escenario".

El anuncio de Jesse

La separación había sido anunciada por Jesse el pasado 15 de septiembre. En ese momento, el músico comunicó su decisión de apartarse del proyecto y señaló que continuaría cumpliendo los compromisos de Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre, un día antes del concierto navideño que actualmente promociona su hermana.

Tras más de 20 años de carrera compartida, Joy confirmó ahora su intención de continuar con las canciones, los compromisos y el vínculo construido con el público, mientras ambos atraviesan esta nueva etapa por caminos diferentes.