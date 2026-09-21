Joy Huerta rompió en llanto al hablar de la separación de Jesse & Joy: "El amor que nos tenemos siempre va a trascender"

La historia de Jesse & Joy, uno de los dúos reconocidos del pop en español, atraviesa una etapa de cambios luego de que Jesse Huerta comunicara su decisión de hacer una pausa dentro del proyecto musical que comparte con su hermana.

En medio de la repercusión que generó el anuncio, Joy Huerta protagonizó una escena cargada de emoción durante uno de sus recientes conciertos.

Frente a sus seguidores, la cantante habló sobre el camino recorrido junto a Jesse, el papel que tuvo la música en sus vidas y la conexión que construyeron con el público. Mientras se refería a su hermano, no pudo contener las lágrimas y compartió una reflexión sobre el significado que tiene el dúo para ambos.

La reacción de Joy se produjo pocos días después de que Jesse explicara públicamente que necesita dedicar más tiempo a su familia y cuidar su salud mental y emocional. Aunque la noticia despertó preguntas sobre el futuro de la agrupación, el músico se refirió a una pausa en su actividad.

El recuerdo de Joy sobre cómo nació el vínculo musical

Durante su presentación, la cantante mexicana recordó la manera en que la música fue transformando sus vidas. Con la voz entrecortada y visiblemente conmovida, la artista explicó que Jesse & Joy representa mucho más que la unión de dos hermanos sobre un escenario.

"Desde hace muchos años, yo vi cuando Jesse y Joy dejaron de ser dos personas. Hace muchos años la música me salvó, salvó mi vida. Pero es gracias a ustedes, es gracias a que la música nos atravesó a nosotros, nos atravesó a dos individuos que venían de hacer lo que podían para salir del agua en la que se estaban ahogando".

La cantante puso en palabras el valor que tuvo la música en su historia personal y en la construcción del proyecto que comparte con Jesse. Además, reconoció la importancia de los fanáticos, quienes acompañaron al dúo durante su trayectoria profesional.

Los hermanos comenzaron formalmente su carrera en 2005 y, desde entonces, se convirtieron en figuras destacadas del pop en español. Su recorrido musical y sus canciones les permitieron construir un vínculo sostenido con el público.

El emotivo mensaje de Joy sobre la separación de Jesse & Joy

Uno de los momentos más significativos de la presentación ocurrió cuando Joy habló sobre la identidad de Jesse & Joy y el amor que existe entre los hermanos. En su discurso, señaló que el proyecto no se limita a las dos personas que aparecen frente a los micrófonos, sino que también incluye a quienes trabajan detrás de cada presentación y a los seguidores que cantan sus canciones.

"Y les juro por mis hijos que Jesse y Joy no es Jesse y Jesse y Joy no es Joy, Jesse y Joy es la última persona que está allá atrás... y el equipo que hace esto posible. El amor que nosotros nos tenemos siempre va a trascender, el escenario siempre va a tener dos micrófonos y mientras haya uno de ustedes, uno de ustedes, cantando nuestra música existe Jesse y Joy".

Con estas palabras, la cantante expresó la importancia del vínculo familiar y artístico que comparte con Jesse, al mismo tiempo que destacó el lugar que ocupa su público en la historia del dúo.

La escena generó una respuesta emotiva entre los asistentes, que acompañaron las declaraciones de Joy mientras la artista se refería a una etapa de transición para el proyecto musical.

¿Qué dijo Jesse Huerta sobre su decisión de alejarse del dúo?

El anuncio de Jesse Huerta se conoció a través de un extenso mensaje publicado en redes sociales. En él, el músico explicó que tomó la decisión de hacer una pausa para estar más cerca de su familia, cuidar de sí mismo y disminuir el ritmo de actividad.

Jesse reconoció que no fue una determinación sencilla. Sin embargo, planteó la necesidad de darle prioridad a su bienestar y contar con tiempo para atender aspectos personales de su vida.

El artista también aclaró que la música continúa siendo una parte fundamental de su recorrido. Su decisión no fue presentada como un adiós definitivo a la carrera artística, sino como una oportunidad para seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos con mayor espacio personal.

En su mensaje, además, dedicó palabras de agradecimiento a Joy Huerta, su hermana y compañera de escenario durante todos estos años. Jesse reconoció el camino compartido y las canciones que ambos construyeron como parte de su historia musical.

Jesse & Joy todavía tienen compromisos sobre el escenario

El anuncio de Jesse generó distintas especulaciones sobre una posible separación definitiva del dúo musical. Sin embargo, el músico habló de una pausa y confirmó que mantendrá los compromisos que ya estaban programados.

De acuerdo con la información compartida, la gira continuará hasta el 17 de noviembre de 2026, fecha en la que el dúo tiene previsto presentarse en Londres.

Por ahora, no se comunicó una fecha para el regreso de Jesse al proyecto ni se precisó cómo continuará la actividad de Jesse & Joy una vez finalizados los compromisos actuales.

Esto significa que todavía existen oportunidades para que los seguidores puedan ver a ambos hermanos juntos sobre el escenario antes de la fecha establecida para el cierre de sus presentaciones programadas.

El futuro de Jesse & Joy, marcado por una pausa

La emoción de Joy Huerta durante su concierto expuso la dimensión personal que tiene esta nueva etapa para la cantante y su hermano. Sus palabras estuvieron atravesadas por el recuerdo de los años compartidos, la importancia de la música y el cariño hacia quienes acompañaron la trayectoria del dúo.

Mientras Jesse busca priorizar a su familia y su bienestar, Joy expresó públicamente el valor que conserva el vínculo entre ambos y el significado de Jesse & Joy para el equipo y los seguidores.

Aunque todavía no hay precisiones sobre el futuro de la agrupación después de los compromisos anunciados, el mensaje de Joy dejó en claro que la historia compartida entre los hermanos trasciende una pausa profesional.



