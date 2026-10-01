K4OS: dos Movistar Arena agotados para cerrar la era "4EVER"

K4OS confirmó su llegada al Movistar Arena con dos funciones agotadas. Luego de vender todas las entradas para su debut del 15 de diciembre, la banda sumó una segunda fecha para el 16 de diciembre, que también quedó completamente agotada.

Las presentaciones, producidas por Move Concerts, serán el gran cierre de la era "4EVER", una etapa que llevó a Tau, Ine, Mechi y Lynette por distintos escenarios de Argentina y Sudamérica.

El cierre de una etapa

Bajo el concepto "NOTHING LASTS 4EVER", los dos shows funcionarán como un punto de encuentro entre lo construido durante esta etapa y lo que viene para K4OS.

La banda ya comenzó a mostrar señales de ese cambio con "Berlin", una canción que presenta un nuevo concepto narrativo y visual. El tema incorpora una estética nocturna y una sonoridad pop con matices más oscuros, marcando una nueva dirección para el grupo.

Una gira por Sudamérica

El desembarco en el Movistar Arena llega después del recorrido de "4EVER Tour", que llevó a K4OS por diferentes ciudades de Sudamérica y, según datos difundidos por la banda, reunió a más de 100.000 personas.

Durante esta etapa, la propuesta estuvo acompañada por una comunidad de seguidores que creció alrededor de sus canciones, coreografías, estética y presentaciones en vivo.

Ahora, con sus dos primeras presentaciones en el Movistar Arena completamente agotadas, K4OS se prepara para cerrar la era "4EVER" y abrir el camino hacia una nueva etapa con "Berlin" como uno de sus primeros adelantos.