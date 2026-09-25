K4OS llega al Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas para "Nothing Lasts 4ever"

K4OS anunció su primer show en el Movistar Arena. La banda integrada por Tau, Ine, Mechi y Lily llegará al estadio el próximo 15 de diciembre con "Nothing Lasts 4ever", un espectáculo que funcionará como cierre de la era 4EVER y punto de partida para una nueva etapa.

El anuncio llega acompañado por "Berlin", la canción con la que el grupo comienza a presentar una nueva identidad visual y sonora. El tema explora un costado más nocturno y adulto de K4OS, con una propuesta pop atravesada por una estética diferente a la que marcó su etapa anterior.

K4OS llega por primera vez al Movistar Arena

El cierre de 4EVER

El show en el Movistar Arena pondrá en escena el recorrido de la era 4EVER, que llevó a K4OS por distintos escenarios de Argentina y Sudamérica y reunió a más de 100.000 personas a lo largo de la gira.

Durante este período, la banda también consolidó una comunidad de seguidores alrededor de sus canciones, coreografías y presentaciones en vivo. Otro de los momentos destacados de su recorrido fue su participación como opening de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro.

Ahora, el grupo se prepara para trasladar esa historia a uno de los escenarios más importantes de Buenos Aires, en un espectáculo que combinará canciones de la etapa 4EVER con las primeras señales de lo que será su próximo capítulo artístico.

Cuándo y dónde comprar las entradas

La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el lunes 28 de septiembre a las 16 horas, mientras que la venta general estará disponible desde el martes 29 de septiembre a las 16 horas.

Los clientes BBVA podrán acceder a hasta 6 cuotas sin interés. Las entradas se podrán adquirir únicamente a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.