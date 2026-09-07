Kapanga celebra sus 30 años con un show especial: cuándo y dónde será su último recital del año en CABA

Kapanga continúa celebrando sus tres décadas de trayectoria con una agenda que combina clásicos, nuevas versiones y colaboraciones.

Después de su presentación en Teatro Flores, el grupo ya tiene fecha para reencontrarse con su público porteño y cerrar el año con un show especial.

Un año marcado por los 30 años de Kapanga

El aniversario encuentra a Kapanga en plena actividad. La banda mantiene la energía que la convirtió en una de las agrupaciones más reconocidas de la escena argentina y decidió celebrar esta etapa con una serie de colaboraciones que formarán parte de su próximo álbum.

Durante este año ya presentó distintos encuentros musicales que recorren diferentes estilos y generaciones.

Entre ellos aparecen "El Mono Relojero" junto a Damas Gratis, "La Crudita" con Los Caligaris y Los Estrambóticos y "Desearía" junto a Bándalos Chinos.

También se sumó Milo J en "No me sueltes", una versión en vivo que refleja el encuentro entre dos generaciones de artistas y el respeto mutuo desde lo musical.

"Hoy Reggae", la nueva canción junto a Guillermo Bonetto

La más reciente colaboración tiene como protagonista a Guillermo Bonetto, histórico cantante de Los Cafres, quien se sumó a Kapanga para una nueva versión de "Hoy Reggae".

Se trata de uno de los clásicos de la banda interpretados por Maikel, que ahora incorpora la participación de uno de los grandes referentes del reggae argentino.

La canción propone un mensaje ligado a la esperanza, el amor y la celebración de la vida. La letra habla de aquello que llega para transformar el camino, de los vínculos que aparecen para acompañar y también del reencuentro con uno mismo.

Kapanga prepara su último show del año en CABA

Mientras continúa trabajando en su próximo álbum y festejando sus 30 años de trayectoria, Kapanga ya tiene preparado uno de los momentos más importantes de su cierre de año.

El viernes 20 de noviembre, desde las 19, la banda se presentará en C Art Media, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas para el recital se pueden conseguir mediante Passline.

Tres décadas y una historia que sigue sumando capítulos

El aniversario encuentra a Kapanga lejos de mirar únicamente hacia el pasado. Mientras repasa canciones que se convirtieron en clásicos, la banda también apuesta por nuevas versiones y colaboraciones que amplían su universo musical.

Con el próximo álbum en camino y el show de noviembre como una de las grandes citas del cierre de 2026, la banda continúa celebrando sus 30 años con la misma premisa que la acompañó durante buena parte de su recorrido: encontrarse con el público y seguir haciendo música.



