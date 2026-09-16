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Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso, Rosalía y Jorge Drexler son los más nominados a los Latin Grammy
CA7RIEL & Paco Amoroso, Karol G, Rosalía y Jorge Drexler encabezan las nominaciones con siete candidaturas cada uno. Milo J, Mon Laferte y otros artistas también competirán en las principales categorías.
La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 16 de septiembre la lista de nominados para la 27ª edición de los Latin Grammy, que este año reúne a artistas de distintos géneros y generaciones en un total de 60 categorías.
Entre los nombres que más se destacan aparecen CA7RIEL & Paco Amoroso, Karol G, Rosalía y Jorge Drexler, quienes recibieron siete nominaciones cada uno. Los cuatro forman parte de las categorías generales de Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.
Grabación del Año
- CA7RIEL & Paco Amoroso - "Ha Ha"
- Jorge Drexler - "¿Como Se Ama?"
- Silvana Estrada - "Dime"
- Loulu Gilberto - "O Amor Nos Encontrou"
- KAROL G & Marco Antonio Solís - "Coleccionando Heridas"
- Mon Laferte - "Femme Fatale"
- Carín León - "Desde Que Te Tengo"
- Milo J - "Niño"
- Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia - "La Perla"
- Elena Rose - "Alma"
Álbum del Año
- Anitta - EQUILIBRIVM CA7RIEL & Paco Amoroso - FREE SPIRITS
- Jorge Drexler - Taracá
- Silvana Estrada - Vendrán Suaves Lluvias
- KAROL G - Tropicoqueta
- Mon Laferte - FEMME FATALE
- Carín León - MUDA
- Milo J - La Vida Era Más Corta
- Rawayana -¿Dónde Es El After?
- Rosalía - LUX (Complete Works)
Canción del Año
- "Coleccionando Heridas" - KAROL G
- "¿Como Se Ama?" - Jorge Drexler
- "Dime" - Silvana Estrada
- "Femme Fatale" - Mon Laferte
- "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" - CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting
- "Humano" - Juanes & Vivir Quintana
- "La Perla" - Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia
- "Mi Gran Amor" - Santana ft. Becky G
- "Nilo" - Zanna
- "Solifican12" - Milo J
Mejor Nuevo Artista
- Delilah
- FABIAN
- Loulu Gilberto Arath
- Herce
- Macario Martínez
- maye
- Sofia Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- ARIA VEGA
- Zeca Veloso
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- Pablo Alborán - KM0
- Monsieur Periné - Instrucciones Para Ser Feliz
- nic -(Enamorada)
- Debi Nova - Todo Puede Convertirse En Canción
- Alejandro Sanz -¿Y Ahora Qué +?
Mejor Álbum Pop Tradicional
- Esteman & Daniela Spalla - Amorío
- Kany García - Puerta Abierta
- Laura Pausini - Yo Canto 2
- Reik - TQ+
- Yami Safdie - Querida Yo
Mejor Canción Pop
- "A La Niña Que Fui" - Kany García
- "Amarillo" - Joaquina
- "(favorito)" - nic
- "La Perla" - Rosalía
- "Melancolía" - Mon Laferte
Mejor Interpretación de Música Electrónica
- "Beto's Horns (Fred Remix)" - CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..
- Kinky - "Armándola De Pedo"
- Peces Raros ft. Nick Warren - "Circular"
- Soucream & Mazzarri - "Motopirueta"
- Violeta & Bronquio - "III. Ojalá! (Bronquio Remix)"
Mejor Interpretación Urbana
- Bizarrap & Daddy Yankee - "Bzrp Music Sessions Vol. 0/66"
- Ryan Castro, Kapo & Gangsta - "La Villa"
- Feid - "Se Lo Juro Mor"
- KAROL G ft. Eddy Lover - "Dile Luna"
- Milo J ft. Trueno - "Gil"
Mejor Interpretación Reggaetón
- Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow - "Contrabando"
- Bad Gyal ft. Chencho Corleone - "Choque"
- KAROL G ft. Feid - "Verano Rosa"
- Ozuna - "Una Aventura"
- Sofía Reyes & Luísa Sonza - "Uñas Afiladas"
Mejor Álbum de Música Urbana
- Bad Gyal - Más Cara
- J Balvin & Ryan Castro - Omerta Beéle - Borondo
- KAROL G - Tropicoqueta
- Young Miko - Do Not Disturb: Late Checkout
Mejor Canción Urbana
- "Buenos Términos" - Rauw Alejandro
- "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions Vol. 0/66" - Bizarrap & Daddy Yankee
- "Por Si Mañana No Estoy" - Omar Courtz
- "Reliquia Do 2T"
- "Yo y Tú" - Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle
Mejor Álbum de Rock
- Beta - A La Mitad
- Mägo de Oz - Malicia
- 1915 - Ceremonia
- Fito Paez - Shine
- Viniloversus - La Frontera
Mejor Canción de Rock
- "Destruirse" - Viniloversus
- "Ego" - The Warning
- "Las Fuerzas Armadas Del Amor" - Fito Paez
- "Montserrat" - Draco Rosa
- "Rojo Profundo" - Dillom
Mejor Álbum Pop/Rock
- Emmanuel Horvilleur - Mi Año Gótico
- Juanes - Juanesteban
- La Vida Bohème - Tierra De Nadie
- Draco Rosa - Olas De Luz
- Usted Señalemelo - Términos & Condiciones
Mejor Canción Pop/Rock
- Paty Cantú - "Antes De Que El Mundo Se Acabe"
- CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting - "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día"
- Leiva - "Hasta Que Me Quede Sin Voz"
- Arath Herce - "Me Levanté De La Cama"
- BRUSES - "Ratera"
Mejor Álbum de Música Alternativa
- Babasonicos - CUERPOS, Vol. 1
- BRUSES - DESDE EL COMA
- CA7RIEL & Paco Amoroso - FREE SPIRITS
- Teo Planell - Demian
- Rosalía - LUX (Complete Works)
Mejor Canción Alternativa
- Jorge Drexler - "Ante la duda, baila"
- Francisca Valenzuela - "BUGAMBILIA"
- Dante Spinetta - "El Reset"
- BRUSES - "QUERIDA AMALIA"
- Mon Laferte - "1:30"
Mejor Álbum Cantautor
- Djavan - Improviso
- Jorge Drexler - Taracá
- Silvana Estrada - Vendrán Suaves Lluvias
- Arath Herce - Musas en Mi
- Mon Laferte - FEMME FATALE
Mejor Canción Cantautor
- Silvana Estrada - "Dime"
- Joaquina - "generación digital"
- Jorge Drexler - "Las Palabras"
- Arath Herce - "Musas en Mi"
- Covi Quintana - "Temblor y Réplica"
Mejor Álbum Folclórico
- Eva Ayllón
- Yamandú Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
- Lila Downs
- Milo J - La Vida Era Más Corta
- Julieta Rada
Mejor Video Musical Versión Larga
- FREE SPIRITS (The Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Leiva - Hasta Que Me Quede Sin Voz
- L7nnon - Guerras Invisíveis
- Maleh - Back To The Childhood
- FLAMENCO (varios artistas)
Productor del Año
- Edgar Barrera
- Julio Raposo
- Santiago Ruiz "Tatool"
- Juan Pablo Vega
- Federico Vindver