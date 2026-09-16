Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso, Rosalía y Jorge Drexler son los más nominados a los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 16 de septiembre la lista de nominados para la 27ª edición de los Latin Grammy, que este año reúne a artistas de distintos géneros y generaciones en un total de 60 categorías.

Entre los nombres que más se destacan aparecen CA7RIEL & Paco Amoroso, Karol G, Rosalía y Jorge Drexler, quienes recibieron siete nominaciones cada uno. Los cuatro forman parte de las categorías generales de Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

Grabación del Año

CA7RIEL & Paco Amoroso - "Ha Ha"

Jorge Drexler - "¿Como Se Ama?"

Silvana Estrada - "Dime"

Loulu Gilberto - "O Amor Nos Encontrou"

KAROL G & Marco Antonio Solís - "Coleccionando Heridas"

Mon Laferte - "Femme Fatale"

Carín León - "Desde Que Te Tengo"

Milo J - "Niño"

Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia - "La Perla"

Elena Rose - "Alma"

Álbum del Año

Anitta - EQUILIBRIVM CA7RIEL & Paco Amoroso - FREE SPIRITS

Jorge Drexler - Taracá

Silvana Estrada - Vendrán Suaves Lluvias

KAROL G - Tropicoqueta

Mon Laferte - FEMME FATALE

Carín León - MUDA

Milo J - La Vida Era Más Corta

Rawayana -¿Dónde Es El After?

Rosalía - LUX (Complete Works)

Canción del Año

"Coleccionando Heridas" - KAROL G

"¿Como Se Ama?" - Jorge Drexler

"Dime" - Silvana Estrada

"Femme Fatale" - Mon Laferte

"Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" - CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting

"Humano" - Juanes & Vivir Quintana

"La Perla" - Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia

"Mi Gran Amor" - Santana ft. Becky G

"Nilo" - Zanna

"Solifican12" - Milo J

Mejor Nuevo Artista

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto Arath

Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

Pablo Alborán - KM0

Monsieur Periné - Instrucciones Para Ser Feliz

nic -(Enamorada)

Debi Nova - Todo Puede Convertirse En Canción

Alejandro Sanz -¿Y Ahora Qué +?

Mejor Álbum Pop Tradicional

Esteman & Daniela Spalla - Amorío

Kany García - Puerta Abierta

Laura Pausini - Yo Canto 2

Reik - TQ+

Yami Safdie - Querida Yo

Mejor Canción Pop

"A La Niña Que Fui" - Kany García

"Amarillo" - Joaquina

"(favorito)" - nic

"La Perla" - Rosalía

"Melancolía" - Mon Laferte

Mejor Interpretación de Música Electrónica

"Beto's Horns (Fred Remix)" - CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..

Kinky - "Armándola De Pedo"

Peces Raros ft. Nick Warren - "Circular"

Soucream & Mazzarri - "Motopirueta"

Violeta & Bronquio - "III. Ojalá! (Bronquio Remix)"

Mejor Interpretación Urbana

Bizarrap & Daddy Yankee - "Bzrp Music Sessions Vol. 0/66"

Ryan Castro, Kapo & Gangsta - "La Villa"

Feid - "Se Lo Juro Mor"

KAROL G ft. Eddy Lover - "Dile Luna"

Milo J ft. Trueno - "Gil"

Mejor Interpretación Reggaetón

Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow - "Contrabando"

Bad Gyal ft. Chencho Corleone - "Choque"

KAROL G ft. Feid - "Verano Rosa"

Ozuna - "Una Aventura"

Sofía Reyes & Luísa Sonza - "Uñas Afiladas"

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Gyal - Más Cara

J Balvin & Ryan Castro - Omerta Beéle - Borondo

KAROL G - Tropicoqueta

Young Miko - Do Not Disturb: Late Checkout

Mejor Canción Urbana

"Buenos Términos" - Rauw Alejandro

"Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions Vol. 0/66" - Bizarrap & Daddy Yankee

"Por Si Mañana No Estoy" - Omar Courtz

"Reliquia Do 2T"

"Yo y Tú" - Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle

Mejor Álbum de Rock

Beta - A La Mitad

Mägo de Oz - Malicia

1915 - Ceremonia

Fito Paez - Shine

Viniloversus - La Frontera

Mejor Canción de Rock

"Destruirse" - Viniloversus

"Ego" - The Warning

"Las Fuerzas Armadas Del Amor" - Fito Paez

"Montserrat" - Draco Rosa

"Rojo Profundo" - Dillom

Mejor Álbum Pop/Rock

Emmanuel Horvilleur - Mi Año Gótico

Juanes - Juanesteban

La Vida Bohème - Tierra De Nadie

Draco Rosa - Olas De Luz

Usted Señalemelo - Términos & Condiciones

Mejor Canción Pop/Rock

Paty Cantú - "Antes De Que El Mundo Se Acabe"

CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting - "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día"

Leiva - "Hasta Que Me Quede Sin Voz"

Arath Herce - "Me Levanté De La Cama"

BRUSES - "Ratera"

Mejor Álbum de Música Alternativa

Babasonicos - CUERPOS, Vol. 1

BRUSES - DESDE EL COMA

CA7RIEL & Paco Amoroso - FREE SPIRITS

Teo Planell - Demian

Rosalía - LUX (Complete Works)

Mejor Canción Alternativa

Jorge Drexler - "Ante la duda, baila"

Francisca Valenzuela - "BUGAMBILIA"

Dante Spinetta - "El Reset"

BRUSES - "QUERIDA AMALIA"

Mon Laferte - "1:30"

Mejor Álbum Cantautor

Djavan - Improviso

Jorge Drexler - Taracá

Silvana Estrada - Vendrán Suaves Lluvias

Arath Herce - Musas en Mi

Mon Laferte - FEMME FATALE

Mejor Canción Cantautor

Silvana Estrada - "Dime"

Joaquina - "generación digital"

Jorge Drexler - "Las Palabras"

Arath Herce - "Musas en Mi"

Covi Quintana - "Temblor y Réplica"

Mejor Álbum Folclórico

Eva Ayllón

Yamandú Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco

Lila Downs

Milo J - La Vida Era Más Corta

Julieta Rada

Mejor Video Musical Versión Larga

FREE SPIRITS (The Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso

Leiva - Hasta Que Me Quede Sin Voz

L7nnon - Guerras Invisíveis

Maleh - Back To The Childhood

FLAMENCO (varios artistas)

Productor del Año