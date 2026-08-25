Karol G tuvo un emotivo gesto con los damnificados del terremoto en Colombia: cuánto dinero donará

El terremoto que sacudió distintas zonas de Colombia el pasado 10 de agosto generó una fuerte movilización para asistir a las personas afectadas.

En medio de la emergencia, distintas figuras de la música se sumaron a las iniciativas solidarias para recaudar fondos y acompañar a los damnificados.

Una de ellas fue Karol G, quien participó del concierto benéfico "Voces por la Vida", realizado el domingo pasado en Bogotá. La cantante intervino mediante una transmisión en línea desde Los Ángeles y estuvo acompañada por una banda de músicos.

Durante su participación, la artista no solo llevó su música al evento, sino que también realizó un importante anuncio relacionado con la ayuda para las personas afectadas por el movimiento telúrico.

Karol G cantó por los afectados

La cantante interpretó durante el encuentro "Coleccionando heridas", canción incluida en su álbum "Tropicoqueta".

Además, aprovechó su intervención para pedirle al público que mantuviera las donaciones destinadas a quienes atraviesan las consecuencias de la emergencia.

La artista cafetera cerró su presentación con "Milagros". Antes de comenzar con el tema, destacó la importancia de conservar la solidaridad más allá del concierto y expresó nuevamente su profundo cariño por Colombia.

La artista decidió dedicar esa canción especialmente a su país, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Una convocatoria que reunió a grandes artistas

El concierto "Voces por la Vida" contó con la participación de destacados artistas colombianos y extranjeros, que se unieron para colaborar con los damnificados.

Entre quienes formaron parte de la jornada estuvieron Sebastián Yatra, Maluma, Miguel Bosé, Andrés Cepeda, Eladio Carrión, Greeicy y Grupo Niche.

La convocatoria logró una importante respuesta y, según los datos incluidos en el reporte del evento, permitió recaudar 11.190 millones de pesos, equivalentes a unos 3,6 millones de dólares.

Los recursos serán destinados a las personas afectadas por el terremoto.

Cuánto donará Karol G a los damnificados

Además de su participación artística, Karol G anunció una donación de 1,2 millones de dólares para apoyar a las personas afectadas por el terremoto que golpeó distintas zonas de Colombia.

El aporte será realizado a través de ConCora, la fundación de la cantante, y se incorporará a las iniciativas destinadas a brindar asistencia a los miles de damnificados.

De esta manera, la artista se sumó a la respuesta solidaria que busca acompañar a quienes todavía enfrentan las consecuencias del desastre.

La solidaridad continuará después del concierto

El mensaje de la jornada apuntó a que la ayuda no quede limitada a una única noche. Tanto desde el escenario como a través de las distintas acciones impulsadas por artistas y organizaciones, el pedido fue mantener las donaciones para quienes todavía necesitan asistencia.

Karol G se sumó a ese llamado con su presentación, sus palabras dedicadas a Colombia y un aporte de 1,2 millones de dólares a través de su fundación.

Así, la música volvió a funcionar como punto de encuentro para una causa solidaria que reunió a reconocidos artistas y permitió recaudar fondos para los damnificados del terremoto.