Karol Sevilla habló sobre el último show de Soy Luna: "Nunca hay que decir nunca"

Aixa Seliman conversó con Karol Sevilla, quien abrió su corazón para hablar sobre el esperado regreso de Soy Luna a los escenarios con un tour que propone reencontrar a toda una generación con las canciones y personajes que marcaron una época.

La artista mexicana reconoció que volver a ponerse en la piel de Luna llegó después de un importante proceso interno. De hecho, su primera reacción ante la propuesta de realizar la gira fue rechazarla. "Mi primera respuesta fue un no rotundo", contó Karol, quien atravesó varias conversaciones hasta finalmente hacerse una pregunta que cambió su decisión: "¿Por qué no?".

Karol Sevilla vuelve a los escenarios con el tour de Soy Luna

A partir de ese momento, la cantante decidió aceptar el desafío y reencontrarse con una etapa fundamental de su carrera desde otro lugar. "Siento que la vida es muy sabia, y créeme que fue la mejor decisión que he tomado porque en verdad sané muchísimas cosas", expresó.

En ese sentido, explicó que hoy puede volver a vivir la historia desde una mirada diferente: "Siento que hoy viví la serie siendo más adulta, siendo más grande, desde otra perspectiva y hoy quiero vivir el tour desde otra manera completamente diferente. Así que me emociona muchísimo porque siento que cuando uno está sanado de cosas lo empezás a disfrutar de otra manera. La vida empieza a tener brillo en todos los aspectos".

La artista habló sobre el emotivo reencuentro con sus fans

Un regreso cargado de emoción

Consultada sobre cómo se siente ante este regreso, Karol lo comparó con la emoción de recibir regalos en un cumpleaños: "Estoy como niña chiquita, como cuando es su cumpleaños y todo el mundo llega con regalo. Es como lo visual de cómo me siento. Estoy muy feliz, estoy muy agradecida".

La artista también destacó lo especial que resulta volver a los escenarios para interpretar canciones que acompañaron su crecimiento y el de miles de fanáticos. "Con este tour regresar a los escenarios, regresar a cantar clásicos con los que crecimos, incluso yo crecí, es maravilloso", aseguró.

El espectáculo recorrerá diferentes momentos de la historia de Soy Luna y, según adelantó Karol, atravesará todas las temporadas. "Es muy emotivo, van a pasar por todas las emociones, van a pasar por todas las temporadas", contó sobre lo que podrá disfrutar el público.

¿Es realmente el último show?

Uno de los puntos centrales de la charla fue el carácter de despedida de este tour. Ante la posibilidad de que sea el último reencuentro con Soy Luna, Karol dejó abierta la puerta a lo que pueda suceder en el futuro.

"Nunca hay que decir nunca, todo puede suceder. Ahora queremos disfrutar mucho esta despedida, de reencontrarnos con el público", señaló.

La cantante también aseguró que el espectáculo está "espectacular" y que será una experiencia cargada de emociones para quienes acompañaron la serie desde sus comienzos.

"Nunca hay que decir nunca", aseguró sobre el futuro de Soy Luna

Argentina, un lugar especial

Karol Sevilla también habló del vínculo que mantiene con Argentina, un país fundamental en su carrera y en su historia con Soy Luna.

"Son un país maravilloso, me han recibido siempre con los brazos abiertos. Argentina es un país muy importante para mí, en donde literal lo único que tengo que decir es que son maravillosos", expresó.

Con emoción, Karol se prepara así para volver a los escenarios y despedir, al menos por ahora, una etapa que marcó su vida artística y que continúa vigente en el recuerdo de toda una generación.