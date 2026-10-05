Kasabian vuelve a Buenos Aires con nuevo disco: cuándo y dónde será el show
La banda británica se presentará el 23 de marzo de 2027 en C Art Media, en lo que será su regreso a la Argentina después de casi nueve años. El concierto llegará en el marco de la gira de presentación de ACT III, su noveno álbum de estudio.
Kasabian vuelve a Buenos Aires. La banda liderada por Serge Pizzorno confirmó su regreso al país para el 23 de marzo de 2027, con un show en C Art Media producido por DF Entertainment.
La presentación marcará el reencuentro del grupo con el público argentino después de casi nueve años y tendrá como eje su nueva etapa musical, encabezada por ACT III, su noveno álbum de estudio, lanzado en septiembre de 2026.
Un nuevo capítulo para Kasabian
Producido por Serge Pizzorno junto a Mark Ralph, ACT III retoma algunos de los elementos que forman parte de la identidad de Kasabian y los combina con nuevas búsquedas. Las guitarras vuelven a ocupar un lugar central junto con la electrónica, la psicodelia y el rock.
El disco fue anticipado por distintos singles que muestran parte de esta nueva etapa. Entre ellos se encuentran "Hippie Sunshine", "GREAT PRETENDER", "SUPERPOWERS" y "NOTHING BETTER THAN THIS", canciones que recorren diferentes facetas del sonido actual de la banda.
A este nuevo material se sumará un repertorio construido durante más de dos décadas, con clásicos como "Club Foot", "Fire", "L.S.F. (Lost Souls Forever)", "Underdog" y "Shoot the Runner".
Kasabian y su historia con Argentina
La banda tuvo su primer encuentro con el público argentino en 2015, cuando se presentó en Lollapalooza Argentina y luego realizó un sideshow junto a The Kooks.
Tres años más tarde, en septiembre de 2018, Kasabian regresó al país para tocar en Obras. La próxima fecha en C Art Media será entonces su tercera visita a la Argentina y su cuarto show en el país.
Cuándo salen las entradas
La venta general ya está habilitada desde hoy, lunes 5 de octubre, a las 13 horas. Los tickets para el show de Kasabian estarán disponibles únicamente a través de AllAccess.
El 23 de marzo de 2027, la banda británica volverá a Buenos Aires para presentar ACT III y reencontrarse con sus seguidores argentinos.