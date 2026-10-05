Kasabian vuelve a Buenos Aires con nuevo disco: cuándo y dónde será el show

Kasabian vuelve a Buenos Aires. La banda liderada por Serge Pizzorno confirmó su regreso al país para el 23 de marzo de 2027, con un show en C Art Media producido por DF Entertainment.

La presentación marcará el reencuentro del grupo con el público argentino después de casi nueve años y tendrá como eje su nueva etapa musical, encabezada por ACT III, su noveno álbum de estudio, lanzado en septiembre de 2026.

Kasabian vuelve a Buenos Aires después de casi nueve años

Un nuevo capítulo para Kasabian

Producido por Serge Pizzorno junto a Mark Ralph, ACT III retoma algunos de los elementos que forman parte de la identidad de Kasabian y los combina con nuevas búsquedas. Las guitarras vuelven a ocupar un lugar central junto con la electrónica, la psicodelia y el rock.

El disco fue anticipado por distintos singles que muestran parte de esta nueva etapa. Entre ellos se encuentran "Hippie Sunshine", "GREAT PRETENDER", "SUPERPOWERS" y "NOTHING BETTER THAN THIS", canciones que recorren diferentes facetas del sonido actual de la banda.

A este nuevo material se sumará un repertorio construido durante más de dos décadas, con clásicos como "Club Foot", "Fire", "L.S.F. (Lost Souls Forever)", "Underdog" y "Shoot the Runner".

Kasabian y su historia con Argentina

La banda tuvo su primer encuentro con el público argentino en 2015, cuando se presentó en Lollapalooza Argentina y luego realizó un sideshow junto a The Kooks.

Tres años más tarde, en septiembre de 2018, Kasabian regresó al país para tocar en Obras. La próxima fecha en C Art Media será entonces su tercera visita a la Argentina y su cuarto show en el país.

La banda británica presentará su nuevo disco, ACT III

Cuándo salen las entradas

La venta general ya está habilitada desde hoy, lunes 5 de octubre, a las 13 horas. Los tickets para el show de Kasabian estarán disponibles únicamente a través de AllAccess.

El 23 de marzo de 2027, la banda británica volverá a Buenos Aires para presentar ACT III y reencontrarse con sus seguidores argentinos.