L-Gante rompió el silencio tras quedar afuera de MasterChef Celebrity: "No te puedo afirmar nada por ahora"

La participación de L-Gante en la nueva temporada de MasterChef Celebrity quedó descartada luego de que Telefe comunicara oficialmente que el cantante no será parte del programa.

La noticia se conoció a pocos días del inicio de las grabaciones y generó distintas especulaciones sobre lo que habría ocurrido detrás de escena. Aunque el canal confirmó su ausencia, todavía no se difundieron públicamente los motivos concretos de la decisión.

En ese contexto, desde Primicias Ya buscaron conocer la versión del artista y se comunicaron con él para preguntarle si había sido desvinculado del reality.

El cantante evitó confirmar si fue echado

La primera consulta estuvo a cargo de la periodista Damasia Ochoa, quien le preguntó directamente al cantante si había sido echado por el canal.

Lejos de confirmar o negar esa versión, el músico explicó que todavía se encontraba hablando con el canal. "Estoy poniéndome en comunicación, no te puedo afirmar nada por ahora", respondió.

De esta manera, el artista prefirió no dar una definición sobre su situación contractual y dejó abierta la posibilidad de referirse al tema cuando tuviera más información.

Durante una posterior comunicación telefónica, volvió a mostrarse prudente y aseguró: "Estaba comunicándome (con el canal) y no pienso hablar hasta más tarde o mañana".

"No estoy enojado": la aclaración de L-Gante

Ante las versiones que comenzaron a circular, L-Gante también quiso dejar en claro que su silencio no se debía a un conflicto o a un enojo con Telefe.

El cantante explicó que está enfocado en sus propios asuntos y que no quería desviar la atención de sus actividades personales y profesionales.

"No estoy enojado, estoy ocupado con mis cosas y no quiero sacar el foco de ahí", expresó.

Además, remarcó que todavía no conocía todos los detalles de la situación y que prefería esperar antes de dar una declaración definitiva sobre su salida de MasterChef Celebrity.

La promesa de dar su propia versión

Consultado por el comunicado que había difundido Telefe, el artista insistió en que aún no contaba con toda la información necesaria para explicar lo sucedido.

"Más tarde hablaré sobre el tema. Afirmen lo que quieran, luego les daré mi palabra. No estoy enterado, no sé cuál es la palabra final, luego veré", sostuvo el artista.

Con esas palabras, el cantante anticipó que podría hablar públicamente más adelante, una vez que finalicen las conversaciones que mantiene con el canal.

Qué dijo Telefe sobre su participación

Mientras L-Gante evitaba confirmar los motivos de su salida, Telefe publicó un mensaje en su cuenta oficial de X para despejar las dudas sobre su presencia en el reality.

"Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity", señaló la señal.

El comunicado confirmó que el músico no estará en la nueva temporada, aunque no incluyó precisiones sobre las razones que llevaron a tomar esa decisión.

La noticia tuvo una rápida repercusión en redes sociales y volvió a instalar el tema entre los seguidores del programa.

Expectativa por el futuro

Por el momento, la única información oficial es que L-Gante no formará parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity. El cantante, en tanto, evitó confirmar si fue desvinculado y señaló que todavía estaba en comunicación con Telefe.