La Banda de Carlitos y Euge Quevedo suman cuarteto a Noches Capitales 2026

La agenda de Noches Capitales 2026 suma una nueva fecha de cuarteto: La Banda de Carlitos y Euge Quevedo se presentarán el próximo 4 de diciembre en el Hipódromo de La Plata, donde llevarán sus canciones y versiones reversionadas al ritmo del género.

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo llegan a Noches Capitales 2026

La llegada de LBC y Euge Quevedo se suma a una programación que durante 2026 reúne propuestas de distintos estilos. La historia de La Banda de Carlitos cuenta con más de 30 años de trayectoria y, en los últimos años, el proyecto conformado por Keso Pavón y Euge Quevedo amplió su alcance dentro de la escena del cuarteto.

En 2024, el grupo recibió el Premio Gardel a Mejor Álbum Artista de Cuarteto por La Muela, reconocimiento que se sumó al recorrido de una formación que continúa desarrollando su propuesta junto a Euge Quevedo.

La dupla llevará su propuesta de cuarteto al Hipódromo de La Plata

Una agenda que atraviesa distintos géneros

La edición 2026 de Noches Capitales comenzó a desplegar una programación que incluye artistas y proyectos de diferentes escenas musicales.

La agenda contempla a Las Pastillas del Abuelo, el 12 de septiembre; Diego Torres, el 19 de septiembre; La K´onga, el 23 de octubre; y Babasónicos, el 14 de noviembre.

El 21 de noviembre será el turno de La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati, mientras que el 28 de noviembre se presentará Un Poco de Ruido. Después de la fecha de LBC y Euge Quevedo, el ciclo cerrará su programación anunciada el 5 de diciembre con Seru Girán por Lebón y Aznar.

Noches Capitales, en el Hipódromo de La Plata

Desde 2024, Noches Capitales tiene como escenario al Hipódromo de La Plata, ubicado sobre avenida 44 y calle 115. El ciclo convirtió al predio en un espacio para shows a cielo abierto y reunió en sus distintas ediciones a artistas como Los Fabulosos Cadillacs, YSY A, Abel Pintos, Miranda!, Andrés Calamaro, Guasones, Wos, Cuarteto de Nos, Dillom, Ca7riel & Paco Amoroso, Él Mató a un Policía Motorizado y Cruzando el Charco, entre otros.

Para su edición 2026, el ciclo continúa con una programación que combina rock, pop, música urbana, cuarteto y otras expresiones de la escena nacional.

Noches Capitales continúa su agenda 2026 con artistas de distintos géneros

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas para el show de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo del 4 de diciembre ya están disponibles a través de Livepass.

La compra puede realizarse con todos los medios de pago y cuenta con un beneficio de 4 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.