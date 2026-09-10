La contundente reflexión de Axel sobre el conflicto de Tini Stoessel con su papá: "Cuando se mezcla familia con dinero..."

El conflicto entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel volvió a instalarse en el centro de la escena. La relación entre padre e hija también estuvo atravesada durante años por el aspecto profesional, ya que Alejandro tuvo un papel fundamental en la carrera de la artista.

En medio de esta disputa, uno de los músicos que conoce a Tini desde hace varios años decidió referirse públicamente a la situación. Axel, quien compartió con ella el jurado de La Voz Argentina, habló sobre el presente de la cantante, destacó el vínculo personal que mantiene con ella y dejó una contundente reflexión sobre lo que ocurre cuando los asuntos familiares y económicos quedan entrelazados.

Axel habló de su relación con Tini Stoessel

Durante una entrevista periodística, el artista fue consultado sobre la situación que atraviesa Tini. El músico aprovechó la oportunidad para remarcar el cariño que siente por la cantante y contó que el vínculo entre ambos también se extiende a sus hijas.

"Nadie me preguntó sobre Tini y es alguien a quien quiero y admiro mucho, no solo porque está presente siempre en mi casa por mis hijas, que la aman. Mi hija, de 13 años, cuando cumplió 8 o 9 años, fue de Tini el cumpleaños, le mandó un video y todo. Le mando mis buenas energías, cariño, para que este momento se resuelva lo mejor posible", afirmó.

De esta manera, Axel dejó en claro que su cercanía con la artista no se limita al ámbito laboral y que sigue de cerca el momento que atraviesa.

La contundente reflexión de Axel sobre el conflicto familiar

Al analizar la disputa, el cantante puso el foco en uno de los aspectos más delicados de la situación: la combinación entre los vínculos familiares y las cuestiones económicas.

"Cuando se mezcla familia con dinero, hay lastimaduras difíciles de sanar. Seguramente en su música se refugiará para encontrar la curita a esas heridas y seguramente en Rodrigo De Paul, que es su compañero de vida, y la debe estar apoyando mucho en esto. En México dijo que 'tengo a mis amigas de toda la vida conmigo'".

La reflexión de Axel estuvo acompañada por un mensaje de apoyo hacia Tini y por una mirada sobre las personas que forman parte de su círculo más cercano.

Axel destacó el crecimiento de Tini

El músico también habló sobre la evolución que observó en la cantante a lo largo de los años. Según su mirada, Tini atravesó un importante proceso de maduración desde que comenzó a conocerla más de cerca.

"La veo fuerte, sana, entera, precisa. Casi tiene 30 años, está en su eje y le deseo lo mejor. Creo que esto que le pasó suele suceder en carreras donde mamá y papá manejan la carrera. Es difícil", sostuvo.

Axel también recordó cómo era Tini cuando tenía poco más de 20 años y comparó aquella etapa con la mujer que ve actualmente.

"La veo muy madura desde 2018. En ese momento, con 21 o 22, tenía mucha ingenuidad y bondad. Me acuerdo de ciertos comentarios que, con el resto, nos mirábamos y decíamos: '¡Qué pura es!'".

Sus palabras reflejaron la mirada de alguien que compartió con Tini una etapa importante de su carrera y que pudo observar de cerca su transformación personal y profesional.

Yanina Latorre negó que exista un acuerdo entre Tini y su papá

Mientras Axel hablaba sobre el costado personal del conflicto, Yanina Latorre se refirió a las versiones que indicaban que Tini y Alejandro Stoessel estarían cerca de alcanzar un acuerdo.

La periodista desmintió esa posibilidad y explicó que realizó distintas consultas para conocer cuál era el verdadero estado de las negociaciones.

"Hoy salió en varios medios algo están dejando trascender desde el entorno del papá. Se empezó a querer decir que estarían por firmar un acuerdo. Yo hice llamados y me dijeron que eso no es así".

De acuerdo con lo informado en SQP, uno de los principales puntos que todavía genera diferencias está relacionado con el porcentaje que le correspondería a cada uno.

Qué falta para que Tini y Alejandro Stoessel lleguen a un acuerdo

Según explicó la comunicadora, las negociaciones continúan, pero las partes todavía estarían lejos de alcanzar una resolución definitiva.

"Por ahora están lejos de arreglar. Hay una negociación en curso, que es lo que la pone mal a Tini. Están tratando de decidir qué porcentaje se queda el padre y qué porcentaje se queda Tini", detalló.

La periodista también planteó cuál sería, desde su perspectiva, el escenario esperado para destrabar la situación:

"Lo normal sería que el padre diga 'sí, dame esto' y seguimos adelante".

Sin embargo, aclaró que todavía existe una diferencia importante entre las propuestas de ambas partes.

"Hay una propuesta del lado de Tini, pero por ahora está lejos el acuerdo".

El conflicto entre Tini y Alejandro Stoessel continúa abierto

Mientras las negociaciones económicas siguen su curso, el conflicto entre Tini Stoessel y su padre continúa generando repercusiones. En ese contexto, Axel decidió poner el foco en el costado humano de la situación y respaldar públicamente a la cantante.

Su reflexión sobre las dificultades que pueden surgir cuando los vínculos familiares se cruzan con cuestiones económicas volvió a poner sobre la mesa una de las aristas más sensibles del enfrentamiento.