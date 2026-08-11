La emoción de Virginia Lago al leer la carta que le mandó Maria Becerra: "Te abrazo fuerte, te quiero"

El regreso de Virginia Lago a la televisión no solo significó volver a ponerse al frente de un programa que durante años formó parte de las tardes de muchas familias. También implicó reencontrarse con una audiencia que la recuerda por su particular manera de presentar las historias, sus clásicas meriendas y una cercanía que logró trascender generaciones.

En ese contexto, la conductora protagonizó uno de los momentos más emotivos de su vuelta a Telefe. Durante una emisión de Historias del corazón, recibió una carta de Maria Becerra y decidió leerla frente a las cámaras. Las palabras de la cantante, cargadas de recuerdos de su infancia, movilizaron profundamente a Lago, que no pudo ocultar las lágrimas y terminó respondiéndole con una declaración de cariño.

El recuerdo de María Becerra que conmovió a Virginia Lago

Con el papel entre sus manos, Lago anticipó que había recibido un mensaje muy especial.

"Quiero leerles algo que ha mandado alguien, realmente muy particular y muy hermoso que se llama Maria Becerra. Gracias, María. Muchísimas gracias", expresó antes de comenzar.

La carta rápidamente llevó a la conductora a un momento muy particular de la vida de la cantante. Becerra recordó aquellas tardes en las que se sentaba frente al televisor junto a su mamá y su abuela para compartir la merienda.

"Me voy a poner la tele cada vez que pueda a la hora que estás vos, dice, reina hermosa. Qué nostalgia, qué nostalgia", leyó Lago.

La artista destacó además el lugar que la conductora ocupó durante años en la pantalla argentina.

"Esta preciosa mujer nos ha acompañado tanto, tanto a todos los argentinos y argentinas", continuaba el mensaje.

Luego apareció el recuerdo más íntimo de Becerra:

"Recuerdo que allá por el 2012, 13, 14, me sentaba siempre con mi abuelita y mi mamá a tomar la merienda con esa voz dulce que te saludaba y se comía su picadita, sus masitas y se tomaba su famoso vinito".

Mientras avanzaba con la lectura, la emoción de Virginia Lago aumentaba. La conductora sostuvo el papel entre sus manos y escuchó, a través de las palabras de Becerra, el recuerdo de una época que también forma parte de la memoria de miles de espectadores.

Maria Becerra y el cariño por Virginia Lago

"Es una cartita preciosa"

Cuando terminó de leer, Lago se tomó unos segundos antes de responder. Visiblemente emocionada, sostuvo la carta con cariño y agradeció el gesto de la cantante.

"Gracias. Muchas gracias, María. Hermoso, hermosa esta cartita. Es una cartita preciosa. Te abrazo fuerte, fuerte. Te quiero", expresó.

La respuesta sintetizó el impacto que tuvo el mensaje en la conductora. La carta no solo hablaba de su regreso a la televisión, sino que recuperaba una parte de la historia personal de Becerra y de las tardes que compartió con su familia.

El momento también reflejó cómo la figura de Lago consiguió permanecer en el recuerdo de distintas generaciones, incluso durante los años en los que estuvo alejada de la pantalla.

Una carta que volvió a unir pasado y presente

El mensaje de La Nena de Argentina terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos del regreso de la reconocida actriz a la televisión.

La cantante recuperó recuerdos de su infancia junto a su mamá y su abuela, mientras que la conductora recibió esas palabras como una muestra de afecto que la llevó a emocionarse frente a las cámaras.

Después de once años, Historias del corazón volvió a las tardes de Telefe y encontró que el vínculo construido durante años continúa vigente.

Entre recuerdos de meriendas, viejas ficciones y nuevas audiencias, Virginia Lago volvió a encontrarse con un público que nunca dejó de recordarla. Y esta vez fue Maria Becerra quien, desde otra generación, puso en palabras ese cariño con una carta que terminó en un abrazo simbólico frente a las cámaras.