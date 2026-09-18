La familia del Indio Solari alertó por contenidos falsos y cartas apócrifas: "Desde que se fue no paran de usarlo"

La familia de Carlos "Indio" Solari difundió un nuevo comunicado a través de las redes oficiales del músico para advertir sobre la circulación de contenidos falsos, cartas apócrifas, supuestos testimonios y publicaciones generadas con inteligencia artificial que le atribuyen al cantante palabras, escritos y situaciones que no fueron confirmadas por su entorno.

El mensaje fue firmado por Virginia Mones Ruiz, esposa del artista, y Bruno Solari, su hijo, identificados al final del comunicado con las iniciales "B y V". En el mismo, manifestaron su preocupación por el uso de la figura del músico después de su muerte, ocurrida el 5 de junio a los 77 años.

La familia del Indio Solari difundió un comunicado

"Desde que se fue no paran de usarlo", comienza el texto publicado en las redes oficiales. A continuación, la familia enumera algunas de las situaciones que comenzaron a circular: "Que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA...".

El comunicado no apunta contra una publicación específica, sino que busca advertir sobre una serie de materiales que fueron presentados en redes como información vinculada al cantante sin contar con una confirmación oficial.

Virginia y Bruno alertaron sobre contenidos falsos

El pedido de la familia del Indio Solari

En otro tramo del mensaje, Virginia y Bruno explicaron que no responderán de manera individual a cada versión que circule en redes sociales. "No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos", señalaron.

La familia también pidió a los seguidores que presten especial atención al origen de los contenidos antes de compartirlos, particularmente frente a la utilización de herramientas de inteligencia artificial para crear materiales que pueden presentarse como declaraciones o escritos reales.

"Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar", expresaron.

Como referencia para futuras comunicaciones, establecieron además que cualquier información vinculada al músico será difundida a través de sus canales oficiales: "Recuerden: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes".

El mensaje finalizó con un agradecimiento a quienes acompañaron a la familia desde la muerte del artista: "Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación".

Las comunicaciones de la familia tras su muerte

Desde el fallecimiento del Indio Solari, sus redes oficiales se convirtieron en uno de los principales canales para las comunicaciones de su entorno.

A través de ese perfil se confirmó su muerte el 5 de junio y, posteriormente, Virginia Mones Ruiz compartió un mensaje para agradecer las muestras de afecto recibidas. La familia también publicó una fotografía del músico tomada un día antes de su fallecimiento, acompañada por un mensaje dedicado a su recuerdo.

El mensaje fue publicado en las redes oficiales del músico

Con este nuevo comunicado, el entorno de Solari busca establecer un criterio claro frente a la información que circula en redes: las novedades que la familia decida comunicar públicamente serán difundidas únicamente a través de sus canales oficiales.