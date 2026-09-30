La foto de Victoria Beckham que volvió a alimentar los rumores sobre una reunión de las Spice Girls

Victoria Beckham volvió a quedar en el centro de las especulaciones sobre un posible regreso de las Spice Girls después de que su hijo, Cruz Beckham, compartiera una fotografía desde un estudio de grabación.

En la imagen, Victoria aparece detrás de su hijo con auriculares y frente a un micrófono, aparentemente grabando voces para una canción de Cruz, de 21 años, quien continúa desarrollando su carrera musical junto a su banda The Breakers.

Victoria Beckham volvió al estudio junto a su hijo Cruz

"Sí, tenemos a Posh de vuelta en el estudio"

Cruz fue quien publicó la fotografía en sus redes sociales y acompañó la imagen con un mensaje que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la cantante:"Sí, tenemos a Posh de vuelta en el estudio ;)".

Victoria, por su parte, respondió con varios emojis de risa en los comentarios. Sin embargo, no confirmó ni desmintió su participación en la canción de su hijo, ni dio detalles sobre el motivo de su presencia en el estudio.

La imagen apareció poco después de que Cruz y The Breakers se presentaran durante media hora en el escenario Canopy del Festival de Reading, en Little John's Farm, donde David y Victoria Beckham estuvieron entre los espectadores.

¿Vuelven las Spice Girls?

La aparición de Victoria en un estudio de grabación volvió a poner sobre la mesa los rumores sobre una posible reunión de las Spice Girls.

Las especulaciones sobre un regreso del grupo vienen circulando desde hace tiempo y volvieron a cobrar fuerza ante la proximidad de 2027, año en el que se cumplirán 30 años de la creación de la banda.

Por ahora, la presencia de Victoria en el estudio está vinculada al proyecto musical de su hijo y no existe una confirmación oficial sobre una nueva reunión de las Spice Girls.