La Fundación Cultural Latin Grammy entregó más de US$1,7 millones en becas: quiénes son los jóvenes músicos beneficiados

La música no solo necesita talento: también requiere oportunidades para desarrollarlo.

Con ese objetivo, la Fundación Cultural Latin Grammy anunció la entrega de más de US$1,7 millones en becas destinadas a estudiantes de música de bajos recursos de distintas partes del mundo.

Las ayudas incluyen desde becas completas de varios años para realizar una licenciatura hasta programas destinados específicamente a cubrir matrículas universitarias. Además del respaldo económico, los beneficiarios accederán a mentorías, laboratorios de aprendizaje y experiencias educativas que buscan acompañar su formación profesional.

La iniciativa contempla alianzas con algunas de las instituciones musicales más reconocidas de Estados Unidos y suma el apoyo de artistas, empresas y organizaciones que decidieron apostar por las nuevas generaciones.

Una inversión en los músicos del futuro

"Cada beca que otorgamos representa una inversión en el futuro de la música latina", destacó Raquel "Rocky" Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin Grammy.

La ejecutiva remarcó que el objetivo del programa consiste en reducir las barreras económicas que enfrentan muchos estudiantes y brindarles herramientas para continuar sus carreras.

La edición 2026 incluye la Beca Noel Schajris, también conocida como Beca Prodigio, las Becas Frost School of Music-Fundación Cultural Latin Grammy, la Beca Emerging Talent de Berklee & la Fundación Cultural Latin Grammy, la Beca Legado Celia Cruz, la Beca Kany García, la Beca Manolo Díaz y distintas Becas de Asistencia para Matrícula.

Razil Rosado Figueroa recibió la Beca Prodigio

Uno de los grandes beneficiados de esta edición es el violinista puertorriqueño Razil Rosado Figueroa, quien recibió la Beca Noel Schajris 2026.

La beca, patrocinada por el cantante y ganador del Latin Grammy Noel Schajris, tiene una duración de cuatro años y está valuada en hasta US$250.000.

El beneficio cubre los costos de matrícula para que el joven pueda realizar una licenciatura en Berklee College of Music, a partir del semestre de otoño de 2026.

Schajris destacó especialmente la sensibilidad y la pasión artística del joven músico de 17 años y aseguró que representa un honor acompañarlo durante esta nueva etapa de su formación.

El artista también puso el foco en el valor de la música como una herramienta fundamental para la experiencia humana y expresó su deseo de que esta oportunidad permita a Razil seguir desarrollando su talento.

Dos nuevas voces llegan a Frost School of Music

La Fundación también otorgó dos Becas Frost School of Music-Fundación Cultural Latin Grammy a las vocalistas Lea Garza y Melissa Cruz, ambas radicadas en Miami.

Las dos becas representan en conjunto US$525.000 y cubren la matrícula y los servicios integrales vinculados con sus estudios para obtener una licenciatura en Frost School of Music de la Universidad de Miami.

Desde la institución celebraron nuevamente la alianza con la Fundación y destacaron la posibilidad de ofrecer a las jóvenes artistas una formación multidisciplinaria, con profesores de reconocimiento internacional y una amplia experiencia interpretativa.

Anahí Solano vuelve a recibir el respaldo de Berklee

Por segundo año consecutivo, la Fundación otorgó la Beca Emerging Talent de Berklee & la Fundación Cultural Latin Grammy.

La beneficiaria es la bajista Anahí Solano, quien recibió una beca Presidencial completa valuada en US$275.000.

El beneficio contempla los costos de matrícula, cuotas integrales, el paquete obligatorio de laptop y software, además del alojamiento dentro del campus.

Desde Berklee College of Music destacaron la alianza de 11 años con la Fundación Cultural Latin Grammy y remarcaron que el acuerdo permitió canalizar millones de dólares hacia la formación de estudiantes.

Tres becas para continuar una licenciatura

El programa también contempló tres Becas Talento para Matrícula, con un valor de hasta US$120.000 cada una.

Los beneficios fueron destinados a estudiantes que cursarán licenciaturas de cuatro años en instituciones elegidas por ellos mismos.

Los ganadores fueron:

La Beca Legado Celia Cruz fue otorgada al saxofonista Franco Dilmé Romero. El beneficio cuenta con el respaldo de la Fundación Celia Cruz y otros donantes.





La Beca Kany García quedó en manos de la clarinetista Gabriela Farinas y fue patrocinada por la reconocida cantante y ganadora del Latin Grammy Kany García.





La Beca Manolo Díaz fue otorgada al bajista David Amparo. El beneficio fue financiado por Mireya Cisneros, integrante del Consejo Directivo de la Fundación, como reconocimiento al legado de Díaz en la industria musical.





También habrá ayudas para cubrir matrículas

La iniciativa contempla además varias Becas de Asistencia para Matrícula, destinadas a estudiantes de distintos orígenes que necesitan apoyo económico para continuar sus estudios.

Estas ayudas tienen valores de entre US$10.000 y US$12.500 y permiten cubrir parte de los costos de las universidades elegidas por cada beneficiario.

Para concretarlas, la Fundación contó con el respaldo de AIE Sociedad de Artistas, Amazon Music, Bulova, Gibson Gives y distintas agrupaciones musicales, entre ellas los nominados al Latin Grammy Fuerza Regida y los ganadores del Latin Grammy Banda Los Recoditos.

Durante el año, Open Society Foundations también brindó apoyo general a la programación de la Fundación Cultural Latin Grammy.

Un reconocimiento para todos los beneficiarios

Los estudiantes que recibieron las becas serán reconocidos en un evento privado que incluirá una recepción organizada por Frost School of Music de la Universidad de Miami.

La celebración será posible gracias al apoyo de Frost School of Music, BMI, First Horizon y Hachar Law.

El encuentro funcionará como un reconocimiento al esfuerzo de los jóvenes y también como una oportunidad para reunir a quienes forman parte de este programa de formación musical.

Más de US$17 millones destinados a la educación musical

El programa de becas forma parte de una iniciativa que la Fundación Cultural Latin Grammy desarrolla desde 2014.

Desde su creación, la organización ya destinó más de US$17 millones a becas, subvenciones, instrumentos musicales y distintos programas educativos.

Según la entidad, estas iniciativas alcanzaron a 9 millones de estudiantes en Estados Unidos e Iberoamérica.

Con la nueva edición de becas, la Fundación vuelve a poner el foco en la formación como una herramienta para que jóvenes músicos puedan transformar su talento en una carrera profesional y, al mismo tiempo, contribuir al futuro de la música latina.