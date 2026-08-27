La hija de Mario Pergolini tomó una drástica decisión sobre su futuro en Popstars: qué pasó

La aparición de Valentina Pergolini en Popstars había generado repercusión desde el comienzo. La joven, de 20 años y conocida también por ser la hija menor de Mario Pergolini, consiguió superar el multitudinario casting del reality musical de Telefe y avanzar a una nueva instancia del certamen.

¿Qué fue lo que pasó?

Su participación duró poco. Después de presentarse en el programa e interpretar un clásico de Britney Spears, Valentina tomó una decisión sobre su futuro: abandonó la competencia para continuar con otro proyecto artístico.

La determinación llegó a partir de una nueva propuesta laboral relacionada con la actuación, una disciplina en la que la joven viene formándose desde hace varios años.

La oportunidad que cambió los planes de Valentina

De acuerdo con la información que dio Naiara Vecchio en Los Profesionales con Flor, el proyecto que llevó a Valentina a dejar Popstars es "En el barro", la ficción producida por Sebastián Ortega para Netflix.

La joven ya había grabado escenas para la producción y tendrá participación en la tercera temporada. Frente a esa posibilidad, decidió priorizar su carrera como actriz y dejar de lado su participación en el reality musical.

De esta manera, Valentina se convirtió en la primera participante que abandona Popstars pocos días después de su estreno.

De Popstars a una producción de Netflix

La salida del programa no significa un alejamiento del mundo artístico. Por el contrario, representa un cambio de dirección para una joven que ya tenía experiencia en otra de las grandes disciplinas del espectáculo.

Valentina debutó profesionalmente en el teatro musical con Despertar de Primavera, obra dirigida por Fernando Dente.

Además, lleva varios años preparándose en actuación, canto y baile, por lo que su decisión de apostar nuevamente por la actuación se encuentra vinculada con un camino profesional que ya había comenzado antes de su llegada a Popstars.

Ahora tendrá la posibilidad de continuar esa carrera frente a las cámaras, dentro de una ficción de alcance internacional.

Qué dijo Mario Pergolini sobre la participación de su hija

La decisión de Valentina también tuvo una particular repercusión en su padre.

El pasado miercoles, Mario Pergolini habló sobre la aparición de su hija en Popstars durante su programa Otro día perdido.

El conductor hizo referencia a la exposición de Valentina mientras comentaba el conflicto entre Tini Stoessel y su padre relacionado con su patrimonio. En ese contexto, habló con humor sobre el hecho de que su hija hubiera quedado expuesta públicamente.

"Justo tengo a mi hija media expuesta por ahí. Porque me hace cola en realities", expresó.

Luego, continuó con el tono irónico y contó qué le habría dicho a Valentina: "Le digo: ‘Mi amor, mi vida, mi cielo. Con lo que papá cuidó todo esto. ¿No te pareció que me lo tendrías que haber contado?'".

Con sus palabras, Pergolini dejó en claro que la participación en el reality había sido una decisión tomada por su hija y que él no había sido informado previamente sobre sus planes.

Una salida inesperada que abre otra puerta

La presencia de Valentina en el reality musical terminó siendo mucho más breve de lo que podía imaginarse después de que lograra superar el casting y avanzar en el certamen.

Pero su salida no está relacionada con abandonar sus proyectos artísticos. La joven eligió una nueva oportunidad profesional y decidió concentrarse en la actuación, un área en la que ya cuenta con formación y experiencia.

Su participación en "En el barro" le permitirá continuar creciendo en una producción de Netflix y sumar un nuevo desafío a su recorrido.

Un nuevo capítulo para Valentina Pergolini

Mientras Popstars continúa con su búsqueda de nuevos talentos musicales, Valentina tomó otro camino dentro de la industria del entretenimiento.

Después de años de preparación en actuación, canto y baile, su decisión de dejar el reality marca una nueva etapa profesional. El escenario musical quedó momentáneamente atrás para darle lugar a las cámaras y a una ficción que ya forma parte de su recorrido.



