La historia detrás de "No Le Regales Tu Corazón", la canción que quebró a Mon Laferte en su Tiny Desk

Mon Laferte regresó al Tiny Desk de NPR Music con una presentación que combinó jazz, teatralidad e intimidad. La cantante fue la encargada de inaugurar la temporada 2026 de "El Tiny", el ciclo que celebra la música latina durante el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Durante la sesión interpretó "For Your Consideration", "Femme Fatale", "Hello Monserrat", "No Le Regales Tu Corazón" y "Vida Normal", acompañada por piano, guitarra, bajo, batería e instrumentos de viento.

Pero uno de los momentos más personales llegó cuando interpretó "No Le Regales Tu Corazón". La canción hizo que Mon Laferte se emocionara hasta las lágrimas durante la presentación.

La historia detrás de la canción

"No Le Regales Tu Corazón" forma parte de Femme Fatale Vol. 2, el décimo álbum de estudio de Mon Laferte, lanzado el 12 de junio de 2026.

El tema está dedicado a su esposo, el padre de su hijo, y tiene detrás una historia personal que la cantante decidió compartir en una entrevista.

Mon contó en entrevistas que durante un período su pareja atravesó una fuerte depresión y que ella sintió mucho miedo ante la posibilidad de que pudiera quitarse la vida.

Ese temor estaba relacionado con la historia familiar de su esposo: cuando él tenía apenas tres años, su padre se quitó la vida. Por eso, durante aquel momento, Mon tuvo miedo de que esa historia pudiera repetirse.

"Esta canción pensé en algún momento no compartirla porque es muy personal", explicó la cantante al hablar sobre el origen del tema.

La canción forma parte de Femme Fatale Vol. 2

"No le regales tu corazón a la depresión"

En la canción, Mon canta: "No le regales tu corazón. A veces tengo tanto miedo. Tú no eres como él"

Al explicar el significado de esas palabras, la artista contó qué quiso decir realmente con "no le regales tu corazón".

"En la canción yo digo: ‘No le regales tu corazón a la depresión, al miedo, a la tristeza, tú no eres como él'", explicó.

La frase toma otra dimensión al conocer la historia detrás del tema: ese "él" está relacionado con el padre de su esposo y con el temor de Mon de que aquella historia pudiera repetirse.

La cantante contó que finalmente decidió compartir la canción porque, aunque habla de un momento muy doloroso, también representa una forma de acompañar y de transmitirle a su pareja que no está condenado a repetir aquella historia.

Una canción que compartieron juntos

Mon también recordó el momento en que le mostró la canción a su esposo.

"Cuando le mostré la canción a mi pareja lloramos juntos, fue muy fuerte porque él ya no está deprimido pero fue un momento muy duro", contó.

La artista explicó además que quiso que el tema fuera largo porque no buscaba contar solamente un episodio puntual. La canción también habla de una relación atravesada por los años, con momentos buenos y otros más difíciles.

"A veces estamos bien, a veces no quieres matar a tu compañero", contó al referirse a los distintos momentos que atraviesa una pareja después de varios años juntos.

La canción también tiene un vínculo especial con su casamiento

Una carta que se convirtió en sus votos de casamiento

Hacia el final de la canción aparece otro elemento profundamente personal.

Mon contó que las palabras del cierre son una carta que escribió mientras viajaba en ferry hacia Venecia. Tiempo después, esa misma carta tuvo un lugar todavía más importante en su historia de amor: la leyó el día de su casamiento como parte de sus votos.

"Es una canción realmente muy personal", resumió.

De esta manera, "No Le Regales Tu Corazón" no es solamente una canción dedicada a su esposo. Es también la manera en que Mon Laferte convirtió un momento de miedo y angustia en una declaración de amor, acompañamiento y esperanza.

Mirá el videoclip de Mon Laferte "No Le Regales Tu Corazón"