La insólita regla de Tan Biónica: "Cuando dejamos de jugar, nos separamos"

Tan Biónica volvió a hablar de uno de los secretos más insólitos detrás de la química de la banda: el Mario Kart. Durante su visita a Nadie Dice Nada, el programa de streaming de Luzu TV, Chano, Bambi, Diega y Seby contaron entre risas que el videojuego se convirtió durante años en una parte fundamental de su rutina antes de los ensayos.

Según relataron los músicos, podían pasar horas jugando al clásico de Nintendo antes de comenzar a trabajar con la banda. Para ellos, esas partidas no eran simplemente un entretenimiento, sino una forma de compartir tiempo, mantener el vínculo y recuperar la complicidad entre los integrantes.

El Mario Kart, una pieza clave en la historia de Tan Biónica

Chano incluso resumió la importancia que tuvo el juego para el grupo con una particular frase: "Cuando dejamos de jugar, nos separamos".

La relación con el videojuego llegó a tal punto que los integrantes de Tan Biónica llevaron el número 64 en sus camperas, en referencia a Mario Kart 64, una de las versiones más recordadas del juego.

Chano contó cómo las partidas entre los integrantes ayudaron a mantener la unión de la banda

Durante la charla, además, Chano mostró el hongo de Mario que lleva tatuado en uno de sus brazos, sumando otro detalle a esta particular historia que forma parte de la intimidad y la identidad de la banda.

Entre risas y anécdotas, los músicos explicaron cómo volver a jugar al Mario Kart también fue parte de la reconstrucción del vínculo durante su regreso. Así, aquel ritual que había acompañado a Tan Biónica durante sus primeros años volvió a convertirse en un espacio de encuentro para los integrantes.

Tan Biónica vuelve al Movistar Arena

La banda se reencontrará con su público porteño el 11 y 12 de febrero de 2027 en el Movistar Arena, en el marco de la gira El Regreso. La primera fecha agotó sus entradas en cuestión de horas y, ante la gran demanda, se anunció una segunda función.

Los shows serán una oportunidad para volver a disfrutar de los grandes clásicos de Tan Biónica y de las canciones de El Regreso, el álbum que marcó su regreso a la música y a los escenarios. Las entradas para la nueva fecha se encuentran disponibles a través de la web oficial del Movistar Arena.