La invitación de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: qué significa la peonía azul que eligieron

A poco más de tres meses del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, comenzaron a trascender detalles de la celebración. Entre ellos, se conoció la invitación que la pareja habría elegido para anunciar la boda a sus allegados.

La tarjeta presenta un diseño minimalista, con una combinación de tonos azules y blancos. En el centro aparece una peonía ilustrada con efecto acuarela, un detalle que rápidamente llamó la atención por su simbolismo.

Así es la invitación elegida para la boda

La peonía es una de las flores tradicionalmente asociadas con las bodas y suele vincularse con el amor romántico, la prosperidad, la buena fortuna y los nuevos comienzos. También representa elegancia y distinción, características que se reflejan en la estética elegida para la invitación.

En este caso, además, el tono azul suma otro significado. Las peonías no existen naturalmente en ese color, por lo que su representación en azul aporta un carácter particular y simbólico. El azul suele asociarse con fidelidad, confianza, estabilidad, paz y armonía, conceptos ligados a la vida en pareja.

La peonía azul es la protagonista del diseño

Todos los detalles de la invitación

La tarjeta también incluye la información de la celebración. El casamiento está previsto para el 19 de diciembre a las 21, en Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

Además de la fecha y el lugar, la invitación contiene indicaciones sobre el código de vestimenta y las instrucciones para llegar al predio.

La imagen de la tarjeta fue difundida en redes sociales por el periodista Gustavo Méndez, quien también explicó el significado que tendría la elección de la flor. Según señaló, Tini habría elegido la peonía azul por representar "amor, prosperidad y una nueva etapa en su vida".

Dok Haras será el escenario elegido para la celebración

Dok Haras, el lugar elegido para la celebración, cuenta con distintos espacios para eventos, parques y una capilla, y anteriormente fue escenario de bodas como las de Oriana Sabatini y Paulo Dybala y Stefi Roitman y Ricky Montaner.