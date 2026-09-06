La Joaqui cruzó a Luck Ra, lo acusó de exponer su intimidad y habló de su vínculo con Tiago PZK

La separación entre La Joaqui y Luck Ra volvió a quedar en el centro de la escena después de una serie de publicaciones cruzadas en redes sociales. El cantante fue quien primero rompió el silencio y compartió un extenso mensaje en Instagram en el que negó haber sido infiel, recordó el vínculo que mantuvo con la artista y reveló que ella habría iniciado una relación con alguien de su círculo cercano.

"Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé", aseguró Luck Ra. Además, destacó la importancia que tuvo la cantante en su vida: "Fue la mujer más importante que tuve en mi vida".

El cruce entre La Joaqui y Luck Ra sumó un nuevo capítulo en redes sociales

Luck Ra habló sobre la separación y apuntó contra un supuesto amigo

En su descargo, el cantante aseguró que la relación ya había terminado y que cada uno había seguido su camino. "Nuestra relación terminó y cada uno después siguió su camino", expresó.

Aunque no mencionó directamente el nombre de la persona con la que La Joaqui estaría actualmente, sus palabras hicieron que rápidamente las especulaciones apuntaran a Tiago PZK, con quien mantenía una relación de amistad.

Luck Ra también manifestó su intención de dejar atrás la situación y aseguró que actualmente no está buscando comenzar una nueva relación. "No busco el amor y tengo mucho que aprender para que algún día ocurra", sostuvo.

Luck Ra negó haber sido infiel y aseguró que La Joaqui fue "la mujer más importante" de su vida

La contundente respuesta de La Joaqui

La respuesta de La Joaqui no tardó en llegar. La artista publicó un extenso comunicado en sus redes sociales en el que cuestionó duramente la decisión de su expareja de hacer públicos aspectos de su vida privada.

"Hay algo que me resulta profundamente contradictorio decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública", expresó.

Además, aseguró que la relación había terminado hacía dos meses y que la decisión había sido tomada por Luck Ra. Según explicó, durante ese tiempo decidió mantener el silencio para preservar la imagen de su ex pareja.

"Preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado. No por miedo ni porque te debiera silencio, sino por cariño, por códigos y por respeto a lo que alguna vez fuimos", sostuvo.

El cantante habló de la separación y pidió quedarse con "el hermoso recuerdo de lo vivido"

La Joaqui habló de Tiago PZK

Uno de los puntos centrales de su comunicado estuvo relacionado con Tiago PZK. La Joaqui cuestionó la forma en que Luck Ra presentó ese vínculo y rechazó que pudiera interpretarse como una traición.

"Reducir toda esa historia a mi ex gran amigo no es contar la verdad, es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición", afirmó.

La cantante habló de su vínculo con Tiago PZK y cuestionó la exposición de su intimidad

En ese sentido, explicó que conoce a Tiago PZK desde antes de su relación con Luck Ra y remarcó la historia que los une: "Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos".

De esta manera, la artista confirmó públicamente el vínculo con Tiago PZK y dejó en claro que, según su versión, no se trata de una relación surgida a partir de una supuesta traición hacia su expareja.

La cantante habló de su vínculo con Tiago PZK y cuestionó la exposición de su intimidad

"Los duelos no tienen un tiempo reglamentario"

Hacia el final de su comunicado, La Joaqui también respondió a los cuestionamientos sobre la rapidez con la que habría procesado la separación.

"Entiendo que te resulte chocante que haya podido procesar este duelo rápido, pero los duelos no tienen un tiempo reglamentario", expresó.

La cantante también cuestionó lo que consideró una exposición innecesaria de su intimidad y marcó un límite frente a la situación: "Lo que sí rechazo es esa lógica tan vieja en la que cuando una mujer rehace su vida, alguien se siente habilitado a contar su intimidad y después presentarse como la víctima".

Finalmente, cerró su descargo con una frase dirigida directamente a Luck Ra: "Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria".