La Joaqui habló de su separación de Luck Ra en PH y hoy hizo un nuevo descargo: "No creo que haya villanos"

La separación de La Joaqui y Luck Ra continúa generando repercusiones. Luego de dos años de relación, la ruptura sorprendió a sus seguidores y abrió todo tipo de especulaciones alrededor de los motivos del final y de la supuesta participación de Tuli Acosta, amiga cercana del cantante.

Anoche, durante el debut de la nueva temporada de Podemos Hablar por Telefe, la artista habló por primera vez públicamente y en profundidad sobre el momento que atraviesa. Entre lágrimas, contó cómo está transitando el duelo y dejó en claro que, para ella, Luck Ra no es el villano de esta historia.

Este domingo, además, La Joaqui volvió a referirse a la situación a través de una extensa publicación en Instagram, donde profundizó su postura y pidió especialmente que el cariño que recibe no se transforme en ataques hacia su expareja ni hacia otras personas involucradas.

La Joaqui habló de su separación de Luck Ra en PH y se quebró en vivo

La Joaqui se quebró al hablar de su relación con Luck Ra

Durante la conversación en PH, acompañada por Yanina Latorre, Pampito, Diego Leuco y Martín Cirio, la cantante se mostró profundamente movilizada al hablar de la separación.

La Joaqui explicó que el amor siempre fue un terreno complejo para ella y reconoció que había imaginado que esta relación sería diferente. Según relató, se trató de su primera relación que sintió sana, sin situaciones de violencia ni infidelidades.

"En todas las relaciones que he tenido me han engañado, menos en esta. Esta es la primera relación que no sufro infidelidad, que no sufro violencia. Fue mi primera relación de amor sana y se acaba de una manera repentina y sorpresiva para mí".

La artista también reconoció que parte de su dolor tiene que ver con haber creído que, después de atravesar distintas experiencias difíciles, finalmente había encontrado un lugar de estabilidad.

La cantante defendió a Luck Ra y pidió no buscar "villanos" en la ruptura

"Él no es un villano por no elegirme"

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando La Joaqui decidió defender públicamente a su expareja frente a las especulaciones.

La cantante aseguró que no hubo una situación de desamor ni un hecho puntual que convierta a Luck Ra en responsable de la ruptura. Por el contrario, explicó que su duelo pasa por aceptar que la persona que ella ama ya no siente lo mismo.

"Mi duelo no es que él haya hecho nada malo, porque no me hizo nada malo. Mi duelo es entender que la persona que yo amo no me ama".

En ese sentido, también afirmó: "Él no es un villano por no elegirme", y manifestó su preocupación por que las repercusiones públicas terminen convirtiendo a su expareja en "un monstruo" cuando ella todavía lo considera una persona muy importante en su vida.

La Joaqui incluso contó que poco antes de la separación había recibido un costoso ramo de flores, como muestra de que el vínculo seguía teniendo afecto y que, desde su perspectiva, el final no estuvo relacionado con una falta de amor repentina.

El nuevo descargo de La Joaqui en Instagram

Horas después de la emisión de Podemos Hablar, La Joaqui volvió a hablar. Esta vez lo hizo a través de una extensa publicación en sus historias de Instagram, donde agradeció los mensajes de cariño y explicó que atraviesa un proceso de separación que no esperaba.

La artista reconoció que necesita tiempo para acomodar lo que siente y señaló que su exposición pública hace que muchas veces deba atravesar estos momentos mientras continúa cumpliendo compromisos profesionales.

Por ese motivo, anunció que decidió suspender las notas y apariciones que tenía previstas durante este mes, aunque aclaró que sus shows continuarán según lo pautado.

"Hoy siento que también necesito priorizar mi estabilidad emocional".

"No creo que haya villanos en esta historia"

En su nuevo mensaje, La Joaqui volvió a poner el foco en evitar enfrentamientos y pidió a sus seguidores que no conviertan el apoyo que le brindan en ataques hacia otras personas.

"Quiero pedirles especialmente que no transformen el apoyo hacia mí en ataques hacia otras personas. No es lo que deseo, no representa lo que siento ni la manera en la que elijo vivir".

Y fue todavía más contundente al referirse a Luck Ra y Tuli: "No creo que haya villanos en esta historia; no los hay".

La cantante sostuvo que tanto su expareja como su mejor amiga fueron personas importantes y queridas para ella, y manifestó que no les guarda "odio ni rencor".

También pidió que la situación no perjudique sus emociones, sus carreras ni los caminos que cada uno construyó.

Tras su aparición en PH, La Joaqui anunció que suspenderá notas y apariciones durante agosto

Una decisión: cerrar la etapa y sanar

En el tramo final de su publicación, La Joaqui explicó que las cosas que compartió durante estos días estuvieron relacionadas exclusivamente con cómo se sentía y que nunca tuvieron como objetivo señalar o juzgar a nadie.

También reconoció que las diferentes versiones, hipótesis y teorías que circularon hicieron que su duelo fuera todavía más difícil de atravesar y que despertaron emociones que muchas veces ni siquiera la representan.

Con un mensaje de cierre, la artista dejó clara su intención de bajar el nivel de exposición alrededor de la separación y concentrarse en su recuperación emocional.

"Solo quiero cerrar esta etapa con respeto, seguir adelante y enfocarme en sanar".

Así, después de hablar públicamente en PH y de mostrarse vulnerable frente a las cámaras, La Joaqui eligió continuar el proceso puertas adentro, aunque por ahora seguirá adelante con sus compromisos musicales y sus shows ya pautados.