La Joaqui habló sobre su separación de Luck Ra y contó cuándo comenzó su romance con Tiago PZK: "Yo jamás fui desleal"

La Joaqui decidió hablar públicamente sobre la separación de Luck Ra y las versiones que surgieron después de que se conociera su romance con Tiago PZK. A través de un mensaje publicado en su canal de difusión, la cantante explicó los tiempos de ambas relaciones y rechazó las versiones que hablaban de una posible infidelidad.

"Durante estos días leí muchas cosas sobre mí. Algunas dolorosas, otras directamente falsas", expresó al comenzar su descargo. Luego fue concreta al referirse al final de su relación anterior: "Respeté que durante un tiempo se mantuviera en privado porque así me lo pidieron. Mi primera cita con otra persona fue el 2 de septiembre, casi dos meses después, cuando yo ya estaba soltera". En ese sentido, remarcó: "Yo jamás fui desleal".

"Yo jamás fui desleal", aseguró la artista

Una separación que decidió mantener puertas adentro

La Joaqui explicó que la ruptura con Luck Ra se produjo a principios de julio, aunque durante un tiempo ambos mantuvieron la situación en privado. Según relató, antes de que la noticia trascendiera intentó acordar de qué manera comunicar el final de la relación.

Cuando comenzaron a circular versiones a partir de un stream, la cantante decidió no profundizar públicamente sobre lo ocurrido. "Porque incluso rota todavía elegía cuidar lo que alguna vez había querido tanto", manifestó.

La artista también contó cómo atravesó ese período lejos de las cámaras y las redes. "Lloré trabajando porque tenía que seguir trabajando. También lloré en mi casa, en el gimnasio, con mis amigas y estando sola. De esos momentos simplemente no existen titulares", señaló.

La Joaqui habló sobre su separación de Luck Ra

"Cuidar la intimidad ajena tampoco significa negar mi propia experiencia"

En otro tramo de su mensaje, la cantante se refirió a situaciones que, según explicó, la hicieron sentir profundamente irrespetada. Aclaró que recibió disculpas en privado, aunque decidió no exponer conversaciones ni involucrar públicamente a otras personas.

"No voy a exponer a ninguna mujer ni publicar conversaciones para demostrarlo. Pero cuidar la intimidad ajena tampoco significa negar mi propia experiencia", sostuvo.

En esa misma línea, marcó una diferencia entre la exposición de su personaje público y aquello que vivió en su intimidad: "Sentí muchísimo respeto hacia La Joaqui, pero Joaquinha no siempre sintió el mismo cuidado".

También negó haber impulsado una campaña de difamación contra su expareja y explicó que las reacciones de personas de su entorno al verla atravesar un momento de angustia no significan que ella haya promovido ataques contra nadie.

La Joaqui cuestionó las críticas por su romance con Tiago PZK

Su respuesta a las críticas por Tiago PZK

El nuevo vínculo sentimental de La Joaqui quedó expuesto públicamente después de que aparecieran fotografías junto a Tiago PZK en Instagram. A partir de entonces, la cantante recibió cuestionamientos vinculados con el tiempo transcurrido desde su separación.

Frente a esas críticas, cuestionó la idea de que exista un período determinado que una mujer deba atravesar antes de comenzar una nueva relación.

"Me parece profundamente injusto y, desde mi mirada, machista que otros pretendan decidir cuánto tiempo debía permanecer sola para que mi dolor fuera considerado verdadero", afirmó.

La Joaqui habló sobre su separación de Luck Ra

Y agregó: "Una mujer no tiene que permanecer rota para demostrar que amó de verdad".

La Joaqui también aclaró que seguir teniendo sentimientos o recuerdos de una relación pasada no significa necesariamente querer regresar a ella. "Puedo conservar amor, recuerdos e incluso algún dolor por una historia y saber perfectamente que no quiero volver a ella", expresó.

La Joaqui contó por qué mantuvo la ruptura en privado

El cierre de una etapa

Hacia el final de su mensaje, la cantante planteó que busca dejar atrás la situación y pidió especialmente que nadie ataque a otras personas en su nombre.

"Mi duelo fue mío. Y también fue mío el derecho a terminarlo", sostuvo.

La cantante pidió respeto por su intimidad

Finalmente, completó su reflexión con un pedido a sus seguidores: "Tampoco me hace bien que nadie salga herido por mi culpa".