La Joaqui habló sobre su separación de Luck Ra y fue contundente: "Es un capítulo cerrado"

La Joaqui volvió a hablar públicamente sobre su separación de Luck Ra y dejó en claro que la relación ya forma parte del pasado. Durante la Gala Para Ti, la cantante fue consultada por la prensa sobre cómo atraviesa esta nueva etapa y respondió sin vueltas.

El intercambio quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales. Ante la pregunta sobre su estado de ánimo después de la ruptura, La Joaqui respondió con una sonrisa y marcó su postura: "Chicos, es un capítulo cerrado, vamos para adelante".

"Ya no lloro más, cada uno hizo su vida", afirmó la cantante

De esta manera, la artista dejó en claro que no atraviesa actualmente un proceso de duelo por el final de la relación y que ambos tomaron caminos diferentes. Sin entrar en detalles sobre los motivos de la separación, prefirió poner el foco en su presente.

La Joaqui también fue consultada sobre si todavía existe algún tipo de dolor relacionado con la ruptura. "Ya no lloro más, cada uno hizo su vida", expresó, dando por cerrado el tema.

La Joaqui aseguró que su relación con Luck Ra ya es parte del pasado

Antes de retirarse de la gala, la cantante volvió a marcar su intención de no continuar hablando sobre su expareja y propuso cambiar de tema: "Si quieren charlamos de otra cosa".

La relación entre La Joaqui y Luck Ra había despertado gran interés entre sus seguidores y se convirtió en uno de los romances más comentados de la escena musical argentina. Tras la separación, cada uno continuó con sus proyectos y sus respectivas carreras.

Con sus últimas declaraciones, La Joaqui dejó un mensaje claro: el romance quedó atrás y su mirada está puesta en lo que viene.