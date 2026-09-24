La Joaqui habló sobre sus canciones y respondió a las críticas por el contenido que escuchan los chicos

La Joaqui tuvo un mano a mano con Pedro Rosemblat en Gelatina, donde habló sobre distintos aspectos de su vida y también se refirió a las críticas que reciben algunas de sus canciones por el contenido de sus letras y su llegada a públicos de distintas edades.

En ese contexto, la artista explicó cuál es el público y el espacio para el que piensa sus canciones. "Yo hago canciones para el boliche, son para bailar, para la fiesta", señaló, y planteó que el acceso de los menores a ese tipo de contenidos también está relacionado con las decisiones y la supervisión de los adultos.

"No puedo hacerme cargo del descuido de otros padres"

La Joaqui fue contundente al referirse a la presencia de chicos pequeños en espacios y contextos para los que, según su planteo, no están destinados sus temas.

"Sin dudas un nene de 5 años no tiene que estar en el boliche, entonces no puedo hacerme cargo del descuido de otros padres", expresó durante la entrevista.

La cantante también comparó la música con otras expresiones artísticas y defendió la idea de que las canciones forman parte de una construcción de ficción y entretenimiento. En ese sentido, planteó una comparación con las películas de terror: si ese tipo de contenidos determinara directamente el comportamiento de quienes los consumen, sostuvo, quienes miran ese género deberían salir a cometer los hechos que aparecen representados en pantalla.

De esta manera, La Joaqui volvió a poner sobre la mesa el debate acerca del contenido de las canciones, la edad de quienes las escuchan y la responsabilidad de los adultos a la hora de acompañar el consumo de determinados productos culturales.