La Joaqui se sinceró con Mario Pergolini sobre su deseo de formar una familia: "Nunca soñé con ser cantante, siempre quise ser mamá"

La Joaqui suele compartir con el público distintos aspectos de su carrera musical, pero en su visita a Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini, se animó a hablar de una faceta mucho más personal: su historia familiar y el lugar que ocupa la maternidad en su vida.

Después de su viaje por Colombia con Tiago PZK, la artista regresó a la Argentina y participó del ciclo nocturno, donde contó cómo es la crianza de sus hijas, recordó su infancia en Costa Rica y reveló cuál fue el sueño que tuvo desde chica, incluso antes de imaginarse como cantante.

La Joaqui habló con Mario Pergolini sobre la crianza de sus hijas

Durante la charla, la cantante explicó cómo logra separar su trabajo artístico de su papel como mamá y qué lugar ocupa su música dentro de la vida cotidiana de sus hijas.

"Ellas entienden perfectamente que es mi trabajo, que es mi música, en su casa soy mamá, soy su mami", expresó al describir el vínculo que mantiene con ellas.

También aclaró que no les prohíbe escuchar sus canciones, aunque tampoco busca imponerles sus propios gustos musicales. "Yo sí las dejo pero no es lo que ellas eligen consumir. No es que yo les digo ‘vos no podés escuchar mi música'", señaló.

La artista también contó cómo fueron cambiando los intereses musicales de sus hijas a medida que crecieron. Sobre la mayor, que actualmente tiene 10 años, recordó: "Cuando mi hija más grande que ahora tiene 10, tenía 4, escuchaba María Elena Walsh, ahora escucha Tini, crece ella también conmigo...".

En cambio, la menor todavía escucha El Monstruo de la Laguna, una canción infantil que forma parte de su día a día.

La reflexión de La Joaqui sobre la inocencia de sus hijas

Al hablar sobre la infancia de las chicas, la cantante destacó la importancia de que puedan crecer sin perder la inocencia y desarrollar sus propios intereses.

"Siento que tienen una niñez habitada por la inocencia, tienen el privilegio de poder habitar una niñez con inocencia, entonces en sus intereses su interés va más por otro lado", afirmó.

Sus palabras reflejaron la manera en que busca acompañarlas durante esa etapa, respetando sus tiempos y permitiendo que construyan sus propios gustos, más allá de la exposición pública que implica su carrera.

La Joaqui con sus hijas

La Joaqui recordó su infancia en Costa Rica y habló de su mamá

En otro tramo de la entrevista con Mario Pergolini, la artista repasó parte de su infancia en Costa Rica, donde todavía vive su madre, a quien describió como surfista y madre soltera.

Al recordar aquellos años, explicó que su mamá trabajaba durante gran parte del día y que ella tenía mucha libertad para hacer lo que quisiera.

"Ella es madre soltera, como toda madre soltera trabajaba de la mañana a la madrugada y yo tenía mucho tiempo disponible para hacer lo que se me cantaba, y no supe ser responsable con tanta libertad supongo", recordó.

La artista también sorprendió con una confesión sobre aquella etapa de su vida: "Creo que fumé antes de dar mi primer beso".

Cuando tenía 15 o 16 años, regresó a la Argentina y se fue a vivir con su abuela, quien ya falleció. Al mirar hacia atrás, vinculó aquellas experiencias con la importancia que hoy tiene para ella construir su propia familia.

"Lo mejor que me pasó en la vida fue ser mamá"

La maternidad fue uno de los temas centrales de la conversación. Al recordar cómo era durante su juventud, la cantante resumió el cambio que significó convertirse en madre con una frase contundente: "Lo mejor que me pasó en la vida fue ser mamá porque yo era un bardo".

Lejos de presentar ese deseo como algo reciente, explicó que formar una familia era una aspiración que tenía desde chica, incluso antes de desarrollar su carrera artística.

"Nunca soñé con ser cantante, siempre quise ser mamá", expresó durante el programa.

Y profundizó sobre ese anhelo personal: "Yo quería ser mamá, la verdad que me encantaría la Familia Ingalls, mi sueño desde que soy chica es casarme, tener cinco hijos, me encanta, no es un sueño que me reste poder ni independencia, la realidad es quiero construir la familia que no pude tener desde chica".

El sueño de La Joaqui: construir la familia que no pudo tener

La artista también explicó que su deseo de formar una familia está relacionado con las experiencias que vivió durante su infancia y con la posibilidad de construir, desde su lugar como madre, aquello que sintió que le faltó como hija.

"Me gusta compartir la vida, me gusta la vida en familia, me gustan los asados el domingo, quiero dármelo y no lo tuve de chica. Lo que no tuve como hija lo voy a tener como mamá", expresó.

Sus declaraciones dejaron al descubierto una faceta íntima de la cantante, que eligió hablar de sus deseos personales y de la importancia que tiene para ella compartir la vida con sus seres queridos.

Más allá de los escenarios y la música, La Joaqui dejó en claro que su proyecto de vida también está ligado a los vínculos familiares y a la posibilidad de ofrecerles a sus hijas una infancia atravesada por el cariño, la libertad y la inocencia.