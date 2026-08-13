La Joaqui visitó un santuario del Gauchito Gil y anunció un nuevo show en Buenos Aires

La Joaqui visitó un santuario dedicado al Gauchito Gil y compartió el momento con sus seguidores a través de sus redes sociales. En el video, la cantante se mostró realizando una ofrenda al reconocido santo popular argentino y reflexionó sobre la manera en que las personas atraviesan los momentos difíciles.

"En el barrio tenemos santos para todo: para la suerte, para el amor, para la plata y para que nos cuiden", expresó la artista en la grabación.

La Joaqui compartió una reflexión sobre la fe y los milagros desde el santuario del Gauchito Gil

Luego, La Joaqui dejó una particular reflexión sobre la espera y la capacidad de cada persona para transformar su propia realidad: "Aprendemos a esperar milagros sin tener ventanas para mirar el cielo. Y si el milagro no aparece, el milagro somos nosotros".

Durante el video, la cantante aparece frente a uno de los altares del santuario mientras realiza una ofrenda con un cigarrillo. La visita también estuvo vinculada a un nuevo anuncio relacionado con su carrera artística.

La Joaqui anunció un nuevo show en Buenos Aires La artista aprovechó la publicación para confirmar que volverá a presentarse en Buenos Aires. "Tenemos fecha en Buenos Aires. Después de tanto tiempo volvemos a casa, tenemos una cita", anunció.

La cantante anunció su regreso a Buenos Aires el 30 de octubre en Art Media

El show será el 30 de octubre en Art Media, donde La Joaqui se reencontrará con su público porteño después de un tiempo sin presentarse en la ciudad.

Junto al video, la cantante también dejó un mensaje dirigido al Gauchito Gil: "Le pido al gaucho, que caigan el 30".

El anuncio llega apenas dos semanas después de que La Joaqui confirmara públicamente su separación de Luck Ra, con quien mantenía una relación. En este nuevo momento personal y profesional, la cantante parece enfocarse en sus próximos proyectos y en volver a encontrarse con sus seguidores sobre el escenario.