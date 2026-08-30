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La Joaqui vuelve al RKT con una canción cargada de actitud: "No podés estar triste escuchando RKT"

Tras su separación del cantante cordobés, la artista anticipó su regreso al RKT durante una transmisión de PLP y dejó frases que rápidamente generaron especulaciones en redes.

Cecilia Andrea Bello
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Luego del revuelo mediático que generó su separación de Luck Ra, La Joaqui se prepara para una nueva etapa musical y adelantó parte de su próximo lanzamiento, con el que marcará su regreso al RKT. La presentación ocurrió durante una transmisión de PLP (Luzu TV) y rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

A pocos días de mostrar el nuevo look elegido para esta etapa, la cantante estuvo junto a Flor Jazmín Peña, Anita Espósito y Luana "La Guri" Annichini y sorprendió al compartir un fragmento de la canción. "Ahora estoy meta RKT, vivan las wachas", anunció antes de darle play al adelanto.

La Joaqui vuelve al RKT con una canción cargada de actitud: "No podés estar triste escuchando RKT"

Entre las frases que se escucharon apareció una que llamó especialmente la atención: "Me mandaste a re tocar el arpa, pero cuando te enteres quién me acompañó, te morís". El fragmento provocó la reacción inmediata de las integrantes del programa, que comenzaron a bailar al ritmo de la canción.

Ante el pedido de sus compañeras, La Joaqui reprodujo un segundo adelanto y dejó otra serie de frases cargadas de actitud. "Mi animal espiritual favorito soy yo cuando sano. Me caigo muy bien cuando estoy emocionalmente estable", expresó antes de presentar otro tramo del tema.

La artista también explicó qué busca transmitir con su regreso al RKT: "No hay chance de que vos pongas esto a la mañana, estés yendo a tu trabajo y no se te pase. Porque no podés estar triste escuchando RKT".

El nuevo fragmento incluyó versos sobre desamor, autoestima y vínculos, además de un guiño directo a PLP: "Me levanto girosa y mando un mensaje al grupo de las chicas superpoderosas". La referencia despertó la euforia de las conductoras, mientras que el adelanto comenzó a circular rápidamente en redes sociales.

Como era de esperarse, algunos usuarios de X comenzaron a interpretar determinadas frases como posibles indirectas hacia Luck Ra, aunque la cantante no confirmó que la canción esté dirigida específicamente a su expareja.

La Joaqui vuelve al RKT con una canción cargada de actitud: "No podés estar triste escuchando RKT"

El lanzamiento llegará apenas unas semanas después de "Te Vi", su colaboración con Callejero Fino, y marcará un nuevo capítulo en la carrera de La Joaqui, esta vez con el RKT nuevamente como protagonista.

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