La Joaqui y Tiago PZK confirmaron su romance en la casa de la mamá de El Noba

La Joaqui y Tiago PZK volvieron a quedar en el centro de la escena luego de un encuentro que tuvo un significado especial para la cantante. La artista llevó al músico a la casa de Vanesa Aranda, mamá de El Noba, en Florencio Varela, y lo presentó como su novio.

El momento fue compartido en redes sociales por la madre del fallecido cantante, quien mostró parte de la reunión y dejó una frase que rápidamente llamó la atención. Así, las imágenes se sumaron a las versiones que ya circulaban sobre el vínculo entre ambos artistas.

La Joaqui llevó a Tiago PZK a la casa de la mamá de El Noba

La reunión tuvo lugar en la casa de Vanesa, un espacio muy significativo para La cantante por su relación con el referente RKT, quien murió en Florencio Varela hace tres años.

A través de sus redes sociales, Aranda contó la particular situación que estaba viviendo al recibir al músico. "Qué nervios. Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno", escribió en una de sus publicaciones.

La frase dejó en evidencia que el encuentro no era una simple visita. Poco después, la mamá de El Noba compartió imágenes de la velada en las que se pudo ver a La Joaqui junto a su flamante novio sonrientes y acompañados por personas de su círculo cercano.

Una cena con recuerdos de El Noba

Según las imágenes difundidas, la pareja compartió una noche entre risas, anécdotas y recuerdos del artista fallecido. La Joaqui tenía un vínculo muy cercano con el referente RKT, con quien grabó "Butakera", una de las canciones que realizaron juntos.

El encuentro en Florencio Varela tuvo, de esta manera, un componente afectivo especial para la cantante. La presencia de Tiago PZK en ese contexto y la presentación realizada ante Vanesa Aranda terminaron de darle mayor exposición a una relación que hasta el momento había generado numerosas especulaciones.

Las fotografías publicadas por Vanesa se convirtieron en una de las señales más claras del vínculo sentimental entre los dos músicos.

Cómo comenzó el romance entre La Joaqui y Tiago PZK

Las versiones sobre una relación entre los artistas habían comenzado a circular antes de este encuentro. La información fue difundida por Yanina Latorre, quien contó detalles sobre el acercamiento entre ambos durante una de sus intervenciones.

De acuerdo con lo relatado por la conductora, los artistas se conocían desde hacía varios años, aunque el vínculo sentimental habría surgido recientemente. Según su versión, el acercamiento se produjo después de un momento personal delicado que atravesó la cantante.

Latorre afirmó que Joaquina había sido internada por anorexia nerviosa y que durante ese período había bajado 10 kilos.

"¿En qué momento aparece Tiago? Hace dos semanas a ella la internaron, pero nadie se enteró. Ella bajó 10 kilos", relató la conductora.

La información fue presentada por Latorre como parte de la historia detrás del comienzo del romance, aunque no se conocieron mayores detalles públicos sobre aquella situación.

El acompañamiento de Tiago durante un momento delicado

En su relato, la comunicadora también explicó que Tiago habría acompañado a la ex de Luck Ra durante ese período.

"Cuando la internaron, Tiago la fue a ver. Ellos son amigos de los 14 años de Tiago y 19 de ella", explicó la conductora al referirse a la relación que mantenían desde hacía tiempo.

Según esa versión, el vínculo entre ambos habría pasado de la amistad a una relación sentimental en las últimas semanas. El acompañamiento del cantante durante la internación fue señalado por Latorre como uno de los momentos que marcaron el acercamiento.

El viaje a Cañuelas que alimentó los rumores

Después de aquel período, La Joaqui y Tiago PZK viajaron a Cañuelas junto a un grupo de amigos. Durante esa salida, ambos fueron fotografiados juntos, y las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales.

Las fotografías despertaron nuevas especulaciones sobre un posible romance. El viaje se sumó a las versiones que ya existían sobre la cercanía entre los artistas y aumentó la atención sobre sus movimientos.

La presentación en la casa de Vanesa Aranda llegó después de esos episodios y terminó convirtiéndose en una de las situaciones más comentadas alrededor de la pareja.

Qué habría dicho Luck Ra sobre la relación

Yanina Latorre también contó cuál habría sido la reacción de Luck Ra al enterarse de que La Joaqui y Tiago PZK estaban comenzando una relación.

De acuerdo con su relato, los dos artistas primero se comunicaron con el cantante para contarle que estaban saliendo. La conductora explicó que le informaron directamente sobre el inicio del vínculo.

"Lo primero que hicieron fue llamarlo y contarle que estaban empezando a salir. Luck Ra les dijo ‘hagan lo que quieran, a mí no me importa, a mí se me fue el amor, a mí ella no me importa, yo me quiero divertir'", relató Latorre.

La versión de la conductora aportó otro capítulo a la historia sentimental de todos los involucrados, luego de los rumores que habían rodeado a la cantante y al intérprete de "La Morocha".

La Joaqui y Tiago PZK, cada vez más expuestos

La aparición de ambos en la casa de la mamá de El Noba marcó un nuevo momento en la exposición pública de su relación. La frase de Vanesa Aranda y las fotografías compartidas permitieron conocer un encuentro que, hasta ese momento, no había tenido tanta visibilidad.

Por ahora, el vínculo continúa generando interés entre sus seguidores, mientras las imágenes de la velada y los detalles difundidos sobre su historia alimentan las conversaciones alrededor de la pareja.