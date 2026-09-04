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La K´onga prepara una noche a puro cuarteto en Noches Capitales 2026

La banda liderada por Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé se presentará el 23 de octubre en el Hipódromo de La Plata, en una nueva fecha del ciclo que reúne a grandes artistas de la escena musical argentina.

Cecilia Andrea Bello
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La grilla de Noches Capitales 2026 sigue creciendo y suma una nueva noche a puro cuarteto. La K´onga se presentará el próximo 23 de octubre en el Hipódromo de La Plata, donde llevará sus grandes éxitos a un escenario a cielo abierto.

La banda liderada por Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé, una de las referentes actuales del cuarteto, será protagonista de una jornada pensada para bailar y disfrutar de sus canciones en una noche especial en la ciudad de las diagonales.

&nbsp;La Konga llega al Hipódromo de La Plata con una noche a puro cuarteto&nbsp;
 La Konga llega al Hipódromo de La Plata con una noche a puro cuarteto 

Las entradas para el show ya están disponibles a través de Livepass, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.

Una nueva luna para el cuarteto 

La fecha de La K´onga se suma a una edición que ya tiene confirmados a Las Pastillas del Abuelo para el 12 de septiembre, Diego Torres el 19 de septiembre, Babasónicos el 14 de noviembre, La Vela Puerca y Las Pelotas el 21 de noviembre, Un Poco de Ruido el 28 de noviembre y Serú Girán por Lebón y Aznar el 5 de diciembre.

&nbsp;La Konga prepara una nueva luna de cuarteto en La Plata&nbsp;
 La Konga prepara una nueva luna de cuarteto en La Plata 

Un clásico de La Plata 

Desde 2024, Noches Capitales convirtió al Hipódromo de La Plata en uno de los escenarios destacados para disfrutar de grandes shows a cielo abierto. Luego de una edición 2025 que reunió a miles de personas, el ciclo vuelve este año con una programación que atraviesa distintos géneros y generaciones de la música argentina.

La K´onga prepara una noche a puro cuarteto en Noches Capitales 2026

La propuesta tendrá como escenario al histórico Hipódromo, ubicado en avenida 44 y calle 115, con espacios gastronómicos, estacionamiento propio, sector VIP y distintas activaciones que acompañarán cada jornada.

Con la incorporación de La K´onga, Noches Capitales 2026 suma una nueva luna para celebrar el cuarteto y seguir ampliando una grilla que promete varias noches inolvidables en La Plata.

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