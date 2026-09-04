La K´onga prepara una noche a puro cuarteto en Noches Capitales 2026
La banda liderada por Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé se presentará el 23 de octubre en el Hipódromo de La Plata, en una nueva fecha del ciclo que reúne a grandes artistas de la escena musical argentina.
La grilla de Noches Capitales 2026 sigue creciendo y suma una nueva noche a puro cuarteto. La K´onga se presentará el próximo 23 de octubre en el Hipódromo de La Plata, donde llevará sus grandes éxitos a un escenario a cielo abierto.
La banda liderada por Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé, una de las referentes actuales del cuarteto, será protagonista de una jornada pensada para bailar y disfrutar de sus canciones en una noche especial en la ciudad de las diagonales.
Las entradas para el show ya están disponibles a través de Livepass, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.
Una nueva luna para el cuarteto
La fecha de La K´onga se suma a una edición que ya tiene confirmados a Las Pastillas del Abuelo para el 12 de septiembre, Diego Torres el 19 de septiembre, Babasónicos el 14 de noviembre, La Vela Puerca y Las Pelotas el 21 de noviembre, Un Poco de Ruido el 28 de noviembre y Serú Girán por Lebón y Aznar el 5 de diciembre.
Un clásico de La Plata
Desde 2024, Noches Capitales convirtió al Hipódromo de La Plata en uno de los escenarios destacados para disfrutar de grandes shows a cielo abierto. Luego de una edición 2025 que reunió a miles de personas, el ciclo vuelve este año con una programación que atraviesa distintos géneros y generaciones de la música argentina.
La propuesta tendrá como escenario al histórico Hipódromo, ubicado en avenida 44 y calle 115, con espacios gastronómicos, estacionamiento propio, sector VIP y distintas activaciones que acompañarán cada jornada.
Con la incorporación de La K´onga, Noches Capitales 2026 suma una nueva luna para celebrar el cuarteto y seguir ampliando una grilla que promete varias noches inolvidables en La Plata.