La K´onga se suma a Noches Capitales 2026 con una noche a puro cuarteto en La Plata

La K´onga será una de las grandes protagonistas de Noches Capitales 2026. El grupo cordobés llegará al Hipódromo de La Plata el próximo 23 de octubre para ofrecer una noche a puro cuarteto y recorrer junto a su público los grandes éxitos de su carrera.

La nueva fecha se suma a la grilla de un ciclo que desde 2024 convirtió al histórico Hipódromo de La Plata en un escenario a cielo abierto para recibir a destacados artistas de la música argentina.

La Konga llevará todo su cuarteto al Hipódromo de La Plata el 23 de octubre

Las entradas para el show estarán disponibles desde el viernes 28 de agosto a las 12 horas, a través de Livepass, con todos los medios de pago y un beneficio de 4 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.

La edición 2026 de Noches Capitales ya cuenta con una grilla que reúne propuestas de diferentes estilos. El ciclo comenzará el 12 de septiembre con Las Pastillas del Abuelo, seguido por Diego Torres el 19 de septiembre. Luego llegará La K´onga el 23 de octubre, Babasónicos el 14 de noviembre, La Vela Puerca y Las Pelotas el 21 de noviembre, Un Poco de Ruido el 28 de noviembre y Serú Girán por Lebón y Aznar el 5 de diciembre.

La banda se suma a la grilla de Noches Capitales 2026

Con nuevas fechas y una programación diversa, Noches Capitales 2026 vuelve a apostar por el Hipódromo de La Plata como punto de encuentro para disfrutar de la música en vivo al aire libre.