La mamá de Lali Espósito reaccionó cuando le preguntaron por Mariano Martínez: "No tuve vínculo"

Dos días después de que Lali Espósito revelara que no volvería a trabajar con Mariano Martínez, su mamá, Majo Riera, fue consultada sobre el actor y respondió sin vueltas. Durante una entrevista en Ángel responde, el programa de streaming de Bondi, habló sobre su vínculo con las distintas parejas que tuvo su hija y se refirió particularmente a quien fue su compañero en Esperanza Mía.

Ante la pregunta sobre su opinión acerca de Mariano Martínez, Majo fue contundente: "NN o MM. No, no tengo opinión de Mariano, no lo conocí". La respuesta generó sorpresa en el estudio y, ante la insistencia del conductor, explicó que tuvo muy poco trato con el actor.

"La verdad que no puedo decirte nada de Mariano porque lo traté muy poco. No se daba el vínculo", señaló. Ángel de Brito quiso saber entonces si el actor había tenido algún comportamiento negativo con su hija y le preguntó: "¿Le hizo cosas feas?".

Majo respondió con un gesto de incertidumbre y mantuvo su postura: "No sé... Me río pero porque... No, la verdad es que no tuve vínculo con Mariano. De verdad, no tuve vínculo".

Sin embargo, la mamá de Lali sorprendió con una frase que dejó en claro la diferencia con las demás parejas de la cantante. "Ahora, me preguntás de todos los demás... ¡Divinos!", expresó entre risas.

Luego, al ser consultada sobre si había existido algún conflicto de ego entre Lali y Mariano, Majo aseguró no saberlo y volvió a remarcar que la relación había sido breve. "Yo Majo no tuve vínculo con él, pero también porque duró nada", explicó.

En ese sentido, recordó que anteriormente había tenido una relación cercana con otras parejas de su hija porque fueron vínculos más extensos. "Lali era muy noviera. Venía de relaciones largas... Venía de Peter, venía de Benja. Gente que yo conocía de antes, entonces tuve mucho vínculo", detalló.

La contundente respuesta de Lali sobre Mariano Martínez

Las declaraciones de Majo Riera se conocieron apenas dos días después de que Lali Espósito hablara públicamente sobre la posibilidad de volver a trabajar con sus exparejas.

Durante una entrevista con Martín Cirio, la cantante fue consultada sobre si compartiría nuevamente un proyecto laboral con alguno de sus antiguos novios. Cuando apareció el nombre de Mariano Martínez, su respuesta fue inmediata: "Con Mariano no, con Mariano no".

"Con todos los demás que la gente conoce, sí. Me llevo bárbaro con todos", agregó Lali, dejando en claro que la única excepción sería el actor.

La pareja se conoció mientras ambos protagonizaban Esperanza Mía, ficción de El Trece en la que además de compartir pantalla mantuvieron una relación sentimental en la vida real. Con el paso de los años, Lali hizo referencia en distintas oportunidades a que aquel vínculo no terminó de la mejor manera.

Ahora, las declaraciones de la cantante y la particular respuesta de su mamá volvieron a poner el foco en aquella relación que, a más de una década de Esperanza Mía, continúa generando repercusiones.