La mamá de Lali Espósito reveló cómo se administra el patrimonio de la cantante

Majo Riera, mamá de Lali Espósito, habló sobre la manera en que se administra el patrimonio de su hija durante su visita a "Patria y Familia", el programa de Luzu TV, donde explicó que, desde los comienzos de su carrera, la cantante cuenta con asesoramiento profesional para manejar sus finanzas.

Riera aseguró que las cuentas de Lali están a nombre de la propia cantante y remarcó la importancia de que sea así. Según explicó, desde que tenía 17 años, la artista trabaja junto a un estudio contable que se ocupa de sus finanzas y cuenta además con un auditor externo que supervisa los movimientos.

La cantante cuenta desde los 17 años con asesoramiento contable y auditoría externa

"Por supuesto que sus cuentas están a nombre de ella. Tiene que ser así", sostuvo Riera. Y aclaró que ella no es la única responsable del manejo económico: "Yo no soy la única persona responsable porque no sé de finanzas, no sé de inversiones".

La mamá de Lali también detalló que existe un seguimiento permanente de la situación financiera de la artista. "Tenemos reuniones mensuales donde se muestra todo su estado financiero. Ella sabe qué se paga de impuestos y cuáles son sus ingresos. Es clarísimo", explicó.

¿CÓMO MANEJA MAJO EL PATRIMONIO DE LALI? #patriayfamilia pic.twitter.com/EijKDLiOOp — PATRIA Y FAMILIA (@patriayfamilia_) August 26, 2026

De esta manera, Riera destacó que Lali mantiene desde joven un esquema profesionalizado para administrar sus ingresos, con distintos actores encargados de controlar y transparentar sus finanzas, incluso desde la época en que comenzó a generar dinero siendo menor de edad.