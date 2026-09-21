La mamá de Tiago PZK recordó sus comienzos: "Cuando empezó a rapear a los 13 años, no tenía vergüenza"

Griselda Lezcano, mamá de Tiago PZK y de Ámbar, conocida artísticamente como Ambik, recordó cómo fueron los primeros acercamientos de sus hijos a la música y destacó una característica que, según contó, pudo reconocer en ellos desde muy pequeños: la seguridad para subirse a un escenario.

La declaración se dio en el marco de Bien de familia, el ciclo de entrevistas conducido por Majo Riera, mamá de Lali Espósito, que pone el foco en las historias y experiencias de las familias que acompañan a distintos artistas.

"Cuando empezó a rapear a los 13 años no tenía vergüenza"

Al ser consultada por Majo Riera sobre cuándo se dio cuenta de que Tiago tenía condiciones para ser artista, Griselda recordó sus primeros pasos en el rap y, especialmente, la seguridad con la que se enfrentaba a un escenario desde muy chico.

"Bueno cuando empozó a rapear a los 13 años. Se subía a un escenario y no tenia vergüenza. A parte a ellos se les nota que tienen luz, como tu hija, como los chicos que están hoy se les nota como que tienen algo y a él se le notaba siempre igual que a Ámbar. Ya cuando se suben a un escenario con tanta gente y no tienen vergüenza", expresó.

En su relato, la mamá de Tiago destacó que esa seguridad no era algo exclusivo de él, sino que también podía reconocerla en Ámbar. Para Griselda, ambos tenían desde chicos una presencia particular al momento de enfrentarse a un público.

La expresión "se les nota que tienen luz" fue utilizada por Griselda para describir esa característica que, según su mirada, podía percibirse tanto en Tiago como en Ámbar desde sus primeros años.

Majo Riera y las historias detrás de los artistas

Bien de familia es el ciclo de entrevistas conducido por Majo Riera, que propone conocer las historias de las familias que acompañaron de cerca el crecimiento de distintos artistas.

La propuesta reúne a madres de figuras de la música argentina y permite conocer aspectos de sus vidas que suelen quedar fuera de la exposición pública: los comienzos, el acompañamiento familiar y los momentos previos a la popularidad.

Entre las entrevistadas se encuentra Griselda Lezcano, quien compartió su experiencia como mamá de Tiago PZK y Ámbar.

A partir de su testimonio, la charla permitió volver a los primeros años de Tiago y recordar cómo, mucho antes de los grandes escenarios, ya mostraba una característica que su mamá consideraba significativa: las ganas de subirse a cantar y la falta de vergüenza para hacerlo.