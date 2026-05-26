La Mona Jiménez y Los Fundamentalistas protagonizaron un histórico cruce entre cuarteto y rock en Jesús María

Jesús María vivió un fin de semana atravesado por la música popular argentina en todas sus formas. Entre el rock ricotero y el cuarteto cordobés, el Anfiteatro José Hernández fue escenario de una de las postales más inesperadas y celebradas del año: la histórica reunión entre Carlos "La Mona" Jiménez y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Todo ocurrió el sábado 23 de mayo, cuando la banda liderada por Gaspar Benegas y heredera del universo musical del Indio Solari se presentó ante unas 30 mil personas en un show multitudinario que reunió fanáticos llegados desde distintos puntos del país.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado hicieron vibrar Jesús María con un show multitudinario

En medio de una noche marcada por el frío y por una puesta imponente que se extendió durante más de tres horas, el público fue sorprendido por la aparición de La Mona Jiménez sobre el escenario. El Mandamás se sumó a la banda en una fusión histórica entre rock y cuarteto que rápidamente desató la emoción del "pueblo ricotero".

La Mona Jiménez sorprendió al subirse al escenario junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

La imagen del máximo ícono del cuarteto compartiendo escenario con Los Fundamentalistas representó mucho más que una simple colaboración musical. Fue el encuentro de dos movimientos culturales profundamente populares, capaces de movilizar multitudes y generar identidades propias dentro de la música argentina.

La presencia de La Mona provocó una inmediata ovación y se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana. Entre guitarras distorsionadas, pogos y la mística ricotera, el cuarteto encontró un espacio inesperado y completamente natural.

La conexión entre ambos universos musicales también dejó en claro cómo las fronteras entre géneros se vuelven cada vez más difusas cuando se trata de artistas con semejante peso popular.

Pero la historia no terminó ahí. Apenas un día después, el domingo 24 de mayo, La Mona Jiménez volvió al mismo escenario para encabezar el Festival Nacional del Cuarteto, una celebración que reunió a más de 15 mil personas en Jesús María y mantuvo intacto el clima de fiesta en Córdoba.

La noche estuvo atravesada por el fervor popular y hasta sumó la presencia del plantel campeón de Belgrano, que llegó al festival para continuar los festejos por el histórico título conseguido horas antes. Jugadores, músicos y miles de fanáticos terminaron compartiendo una celebración colectiva donde el cuarteto volvió a ocupar el centro de la escena.

Así, en apenas dos noches consecutivas, Jesús María se convirtió en el punto de encuentro de dos de las expresiones musicales más convocantes del país. Rock y cuarteto, unidos por la pasión popular y por una figura que atraviesa generaciones: La Mona Jiménez.