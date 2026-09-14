La música argentina pisa fuerte en EA Sports FC 27: Milo J, Cazzu, Maria Becerra, Nicki Nicole y Ca7riel & Paco Amoroso entre los representantes nacionales

El fútbol y la música siempre estuvieron unidos. Desde las canciones que acompañan los grandes torneos hasta los artistas que se convierten en parte de la identidad de los clubes, las tribunas y las generaciones, ambas expresiones culturales encontraron durante décadas una forma de complementarse. Esa conexión también se trasladó al mundo de los videojuegos, donde las bandas sonoras se transformaron en una pieza fundamental de la experiencia de jugar.

En ese escenario, la música argentina atraviesa un momento de fuerte expansión internacional. Artistas de distintos géneros lograron llevar sus canciones mucho más allá de las fronteras del país y ocupar un lugar cada vez más importante dentro de las grandes producciones y plataformas globales. Esa presencia vuelve a quedar reflejada en EA Sports FC 27, que incorporó a varias de las figuras argentinas más destacadas de la actualidad dentro de su nueva banda sonora.

EA Sports FC 27 ya tiene la música que acompañará al juego

A pocos días de la llegada de EA Sports FC 27, la compañía dio a conocer uno de los elementos que ya se convirtió en parte fundamental de la identidad de la franquicia: su banda sonora.

La nueva playlist fue revelada 15 días antes del lanzamiento del videojuego y estará disponible de manera exclusiva a través de Spotify, con una selección que reúne artistas de diferentes países, estilos y generaciones.

Entre los nombres internacionales aparecen Interpol, The Strokes, Snail Mail, Grace Ives, Nia Archives, Ca7riel y Paco Amoroso, Yard Act, Chalk y The Neighbourhood.

Además, la propuesta incluye nuevos singles de The War on Drugs, Shygirl, Jim Legxacy, Fat Dog y Barry Can't Swim, junto con composiciones inéditas de Cage the Elephant, Mura Masa y Royal Blood.

Una playlist que cruza géneros y países

La nueva banda sonora vuelve a apostar por una combinación amplia de estilos, con artistas consolidados y nuevas figuras que representan diferentes escenas musicales alrededor del mundo.

La intención es que la música acompañe la experiencia de los jugadores durante las distintas etapas del videojuego y, al mismo tiempo, funcione como una muestra del panorama musical contemporáneo.

En ese sentido, Steve Schnur, presidente de música y marketing de EA Games, destacó el alcance que tiene esta selección: "El deporte rey se enriquece cada año con una banda sonora de alcance mundial, y FC 27 ofrece una de nuestras listas de reproducción más representativas a nivel global hasta la fecha. Son canciones que definirán el año venidero y perdurarán toda la vida. Nos enorgullece presentar esta celebración excepcional del talento artístico, la cultura y el poder de la música para unir a las personas como nunca antes".

Todos los artistas que formaran parte del EA Sports FC 27

La música argentina tendrá un lugar central

Uno de los puntos que más llama la atención de la nueva selección es la presencia de varios artistas argentinos que en los últimos años lograron consolidar sus carreras a nivel internacional.

La playlist contará con Ca7riel y Paco Amoroso, Cazzu, Maria Becerra, Milo J, Willy Bronca, Nathy Peluso y Nicki Nicole, una representación que atraviesa diferentes estilos y generaciones dentro de la escena argentina.

La inclusión de estos nombres también refleja el crecimiento que tuvo la música nacional fuera del país. El trap, el pop, el rap y las nuevas corrientes urbanas argentinas encontraron una audiencia global y cada vez tienen mayor presencia en producciones internacionales.

Así, EA Sports FC 27 vuelve a funcionar como una vidriera para artistas que ya no solamente representan a una escena local, sino que forman parte de un circuito musical con alcance mundial.

El papel de la música dentro de EA Sports FC

La música se convirtió hace tiempo en uno de los elementos distintivos de la franquicia. Las canciones elegidas para cada edición acompañan al jugador desde los primeros minutos y terminan formando parte de la identidad de cada entrega.

Con el paso de los años, la banda sonora de EA Sports FC también se transformó en una plataforma para descubrir artistas, géneros y canciones de diferentes partes del mundo.

La edición 2027 continúa con esa tradición y amplía una selección que busca representar la diversidad de la escena musical actual.

Una banda sonora que busca acompañar una nueva temporada

Con artistas internacionales, estrenos exclusivos y una fuerte presencia argentina, EA Sports FC 27 prepara una banda sonora que apunta a convertirse en uno de los acompañamientos musicales de la nueva temporada futbolera.

La presencia de los artistas argentinos vuelve a poner en evidencia el lugar que conquistó la música nacional en el escenario internacional.

Así, mientras el fútbol continúa cruzando fronteras y reuniendo a millones de personas, la música vuelve a ocupar un lugar clave dentro de esa experiencia, esta vez con una representación argentina que demuestra hasta dónde llegó la escena local.