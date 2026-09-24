La Pepa Brizuela cantará el Himno Nacional en el partido de Argentina ante Bolivia en Córdoba

La Pepa Brizuela será quien interprete el Himno Nacional Argentino antes del partido entre la Selección Argentina y Bolivia, que se disputará el próximo miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. De esta manera, el líder de La Barra sumará su voz a la previa de una nueva presentación del equipo nacional ante el público cordobés.

El encuentro será uno de los amistosos que la Selección disputará en el país durante esta ventana internacional y marcará su regreso al Kempes, un escenario que ya recibió al conjunto dirigido por Lionel Scaloni en distintas oportunidades.

La Pepa Brizuela interpretará el Himno Nacional en el Kempes

La voz del cuarteto, en la previa de la Selección

La participación de La Pepa Brizuela llevará una figura representativa del cuarteto a la previa del partido. El cantante y líder de La Barra interpretará las estrofas del Himno Nacional frente a los hinchas que se acerquen al estadio para acompañar al equipo argentino.

Maria Becerra y su interpretación en la final del Mundial

La última artista argentina en interpretar el Himno Nacional para la Selección fue Maria Becerra, quien tuvo a su cargo la canción patria en la previa de la final del Mundial 2026 ante España. La cantante se presentó el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde Argentina disputó la definición de la Copa del Mundo.

Ahora, la voz de La Pepa Brizuela tomará la posta en Córdoba para acompañar la previa del encuentro ante Bolivia. El líder de La Barra llevará el cuarteto al Estadio Mario Alberto Kempes y será el encargado de entonar el Himno Nacional frente al público que acompañará a la Selección.