La Ruta Provincial 76 podría llevar el nombre de Ricardo Iorio: el homenaje que une al músico con el corazón bonaerense

Ricardo Iorio fue una de las figuras centrales en la historia del heavy metal argentino. Nacido el 25 de junio de 1962 en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, comenzó su carrera como bajista y fue uno de los protagonistas de la consolidación del género en el país.

A lo largo de su trayectoria, su obra estuvo vinculada con la identidad, la historia y los paisajes argentinos. Ese vínculo quedó especialmente reflejado en su etapa al frente de Almafuerte, donde la geografía bonaerense tuvo un lugar destacado.

La Ruta 76, de más de 300 kilómetros

La Ruta Provincial 76 atraviesa el sudoeste bonaerense y tiene una extensión aproximada de 315 kilómetros. Su recorrido parte del partido de General La Madrid y se extiende hasta el límite con la provincia de La Pampa, donde continúa como la Ruta Provincial 24.

En su recorrido aparecen distintos puntos de la región, entre ellos Líbano, sectores de Coronel Suárez y varias localidades y parajes del partido de Tornquist, como Villa Ventana, Villa Serrana La Gruta, Tornquist, Chasicó y Pelicurá.

Más hacia el oeste, la traza atraviesa el partido de Puan, con localidades como López Lecube, Felipe Solá, 17 de Agosto, Bordenave, Darregueira y Avestruz, antes de llegar al límite provincial.

Uno de los sectores más reconocidos de la ruta es el que atraviesa el Sistema de Ventania, una zona donde el recorrido combina la circulación vial con algunos de los paisajes serranos más característicos del sudoeste bonaerense.

Un tramo serrano entre sierras, arroyos y paisajes

Dentro de ese extenso recorrido se encuentra un tramo de 23 kilómetros entre Sierra de la Ventana y Tornquist, considerado una ruta escénica.

La traza atraviesa campos, arroyos y las elevaciones del Sistema de Ventania, además de bordear Villa Ventana y pasar junto al Parque Provincial Ernesto Tornquist.

El recorrido también permite acercarse a dos de los principales referentes naturales de la zona: el cerro Ventana y el cerro Tres Picos, cuya cumbre alcanza los 1.239 metros y constituye el punto más alto de la provincia de Buenos Aires.

Ese paisaje tiene, además, un vínculo directo con la obra de Iorio y con la canción que terminó dando un sentido particular al proyecto de homenaje.

"Ruta 76", la canción de Almafuerte que inspiró la iniciativa

En el álbum "Ultimando", de Almafuerte, aparece "Ruta 76", una canción que toma como referencia el camino y los paisajes del sudoeste bonaerense.

La letra recupera elementos relacionados con la historia y la geografía de la región, con referencias a las pampas de Catriel, los pueblos originarios y distintos lugares vinculados con el Sistema de Ventania, entre ellos Ventana y Cura Malal.

Por eso, la elección de esta ruta para homenajear a Iorio tiene un vínculo concreto con su obra. En los fundamentos del proyecto, la canción es presentada como algo más que una referencia geográfica: representa una expresión de identidad relacionada con la tierra bonaerense, su historia y sus tradiciones.

Qué propone el proyecto

La iniciativa plantea que la actual Ruta Provincial 76 pase a denominarse oficialmente "Ricardo Horacio Iorio".

El proyecto cuenta con cuatro artículos. El primero establece la nueva denominación, mientras que el segundo autoriza a la autoridad de aplicación a adecuar la cartelería ubicada en los principales accesos e intersecciones de la traza.

El tercer artículo permite al Poder Ejecutivo realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para implementar la ley. Finalmente, el cuarto dispone la comunicación correspondiente al Ejecutivo provincial.

La propuesta no contempla modificaciones en el recorrido ni en las características viales de la ruta. El objetivo es sumar oficialmente el nombre de Iorio a la denominación de la traza y reflejarlo en la señalización.

Estado actual del proyecto

La iniciativa para que la actual Ruta Provincial 76 pase a denominarse oficialmente "Ricardo Horacio Iorio" ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense. El proyecto todavía debe completar su tratamiento legislativo para convertirse en ley, por lo que el cambio de nombre aún no está vigente.

Qué falta para que el homenaje sea oficial

El proyecto ya superó una de las etapas de su tratamiento al obtener media sanción en Diputados, pero todavía no tiene fuerza de ley. Para que el homenaje se haga efectivo, deberá continuar su trámite legislativo y obtener la aprobación correspondiente.

El proyecto para que la Ruta Provincial 76 pase a llamarse "Ricardo Horacio Iorio" avanzó en la Legislatura bonaerense, luego de recibir el respaldo mayoritario de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Senado provincial.

La iniciativa fue presentada por el diputado Facundo Tignanelli, de Unión por la Patria, y ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados a fines de 2025. Ahora quedó más cerca de convertirse en ley.

Un reconocimiento ligado a la identidad bonaerense

El homenaje busca unir dos elementos que ya estaban relacionados: la figura de Iorio y una ruta que quedó registrada en una de las canciones de Almafuerte.

La trayectoria del músico, su importancia dentro del heavy metal argentino y las referencias a los paisajes, la historia y la identidad bonaerense presentes en su obra forman parte del contexto de la iniciativa.

El homenaje esperado

Si la iniciativa se convierte en ley, la Ruta Provincial 76 pasará a denominarse "Ricardo Horacio Iorio" sin que eso implique cambios en su recorrido o funcionamiento.

El nuevo nombre deberá incorporarse a la cartelería de los principales accesos e intersecciones, dejando plasmado en la propia traza el vínculo entre el músico y el paisaje bonaerense que inspiró parte de su obra.

Así, un camino que ya había quedado asociado a Iorio a través de una canción podría convertirse también en un homenaje oficial a una de las figuras centrales de la historia del heavy metal argentino.



