Soledad Pastorutti le cantó a Leo Messi y emocionó a todo el Monumental

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo uno de sus momentos más emocionantes cuando Soledad Pastorutti apareció en el Monumental para cantarle "Brindis" al capitán argentino.

Después del partido ante Benín, La Sole se abrió paso entre la gente y, frente a las miles de personas que colmaron el estadio, interpretó una canción que tiene un significado especial. La misma melodía que en otra oportunidad le había dedicado a Diego Armando Maradona esta vez fue para Messi.

Al finalizar la presentación, Sole y Leo se fundieron en un abrazo, en una escena que conmovió al público y resumió buena parte de la emoción de una noche dedicada al capitán de la Selección.

La Sole le cantó "Brindis" a Messi en uno de los momentos más emotivos de la noche

Un abrazo que emocionó al Monumental

La interpretación de "Brindis" acompañó uno de los momentos más sensibles de la despedida. La voz de La Sole se sumó a una noche atravesada por homenajes, música y recuerdos de la historia de Messi con la camiseta argentina.

Luego de la canción, Messi tomó el micrófono y se dirigió a las miles de personas presentes en el Monumental. La noche tuvo así otro de sus momentos centrales: el capitán frente a su gente, después de tantos años defendiendo la camiseta argentina.

Messi y Soledad Pastorutti se fundieron en un abrazo tras la emotiva interpretación

"Brindis", una canción especial

La elección de "Brindis" tuvo además un significado particular. La canción de Soledad Pastorutti se convirtió en una de las piezas más reconocidas de su repertorio y ya había estado vinculada a un momento especial de la historia popular argentina cuando la cantante se la dedicó a Maradona.

Esta vez, la letra encontró otro destinatario: Messi. En una noche marcada por la despedida, canciones como "Brindis" sirvieron para poner en palabras una emoción difícil de resumir después de tantos años de historia con la Selección.

El abrazo entre La Sole y Messi, al terminar la interpretación, quedó como una de las imágenes más emotivas de la despedida en el Monumental.